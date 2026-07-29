Кричал возвращаться домой и крушил авто: в Польше мужчина напал на украинцев

Полиция Польши / © Associated Press

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В Польше правоохранители задержали 63-летнего жителя гмины Лешноволя после появления в соцсетях видео, на которых он угрожал украинцам, оскорблял их по национальному признаку и повреждал их автомобили.

Об этом сообщает in Poland.

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По информации журналистов, 25-летний украинец, вместе с соотечественниками проживающий в многоквартирном доме в гмине Лешноволя, несколько дней подряд публиковал видеозаписи поведения своего соседа.

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На кадрах видно, как мужчина восклицает обидные высказывания в адрес украинцев, приказывает им покинуть Польшу и вернуться в Украину, а также наносит удары по автомобилю одного из потерпевших.

В середине июля в уездное управление полиции в Пясечно поступило сообщение о публичных оскорблениях по национальному признаку. Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование.

После того как история получила широкую огласку, полицейские задержали 63-летнего жителя гмины Лешноволя.

В полиции сообщили, что мужчина находится в следственном изоляторе. Его подозревают в совершении преступления, связанного с оскорблениями на национальной почве и угрозами. Если вина будет доказана в суде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, в Польше за последние полгода значительно участились случаи нападений на украинских беженцев и подростков.

Например, 26 июля во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили двух украинцев — Настю и ее жениха Максима. Нападающие зацепились к девушке в магазине из-за замечаний о очереди, услышав ее украинский акцент.

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке. Муж требовал говорить в Польше на польском, вел себя агрессивно, ударил 15-летнего парня в лицо и вытолкнул подростков из транспорта.

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