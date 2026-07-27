Флаг Польши / © pixabay.com

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В последнее время в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев, вызванные предвзятым отношением и языковой нетерпимостью. Нападения на улицах, в общественном транспорте и даже стрельба по окнам квартир заставляют украинских беженцев вновь беспокоиться о своей безопасности.

ТСН.ua собрал всю известную информацию о последних нападениях на украинцев в Польше.

Избиение украинской пары во Вроцлаве

26 июля во Вроцлаве, в районе Закшув, трое мужчин жестоко избили двух граждан Украины — Настю и её жениха Максима. Конфликт начался в магазине, где девушка сделала покупателям замечание по поводу очереди, после чего те обратили внимание на её украинский акцент.

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Вероятно, нападавшие применили нож или кастет, нанеся пострадавшим рваные раны. Медики наложили девушке швы на шею и ухо, и у обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга. Мать девушки Карина Кицай с помощью социальных сетей выяснила, что один из нападавших — бывший заключённый.

«Есть признаки того, что один из нападавших — это мужчина, недавно освободившийся из тюрьмы, он отбывал наказание за то, что избил и сбросил какого-то человека с балкона», — сказала Карина.

В то же время Кицай отметила, что живет в Польше более 10 лет, а дети — более семи. По ее словам, за все это время семья впервые столкнулась с подобной ситуацией.

«Мы общаемся на польском, но украинский акцент все же слышен», — добавила женщина.

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Польская полиция квалифицирует инцидент как нападение на национальной почве, а на инцидент уже отреагировали Генеральное консульство Украины и мэр Вроцлава Яцек Сутрик, который призвал прекратить язык ненависти и ксенофобию.

Дата публикации 09:52, 27.07.26 Количество просмотров 317 В Польше избили украинскую пару из-за акцента

Нападения на украинцев в общественном транспорте Польши

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке. Мужчина требовал, чтобы в Польше говорили на польском языке, вел себя агрессивно, ударил 15-летнего парня по лицу и вытолкнул подростков из автобуса.

«Он ударил меня ладонью. Он вел себя очень агрессивно, постоянно ругался и выталкивал нас из автобуса», — рассказал пострадавший украинец.

Семья пострадавшего признает, что парень теперь не чувствует себя в безопасности, а польская полиция до сих пор пытается установить личность нападавшего.

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Ранее подобный инцидент произошел в городском автобусе в Бильско-Белой. Поляк, который, как выяснилось позже, был местным водителем автобуса, высказывал оскорбительные и ксенофобские замечания в адрес украинских девушек.

На видео, которое стало вирусным, видно мужчину, стоящего рядом с подростками. Он, в частности, сказал: «Эти дети выросли на наши деньги». Поляк запугивал украинских школьниц и требовал, чтобы они вернулись в Украину.

Впоследствии обидчику были официально предъявлены обвинения в публичном оскорблении по национальному признаку и в нарушении телесной неприкосновенности.

Кроме того, 17 июля в Познани 60-летнего мужчину избили на остановке общественного транспорта после того, как он в трамвае встал на защиту украинского мальчика, которого оскорбляли трое мужчин.

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По словам жены пострадавшего, группа молодых людей, находившихся в нетрезвом состоянии, оскорбляла украинского мальчика, а один из мужчин ударил его.

«Когда он выходил из трамвая, один из этих хулиганов ударил мальчика по голове. Двери закрылись, мальчик остался на остановке, не успев среагировать. Зато отреагировал мой муж, которому уже за 60. Он сделал им замечание, что они ведут себя неправильно. Разгорелся громкий спор. Когда группа этих хулиганов выходила из трамвая, один из них плюнул на моего мужа. Тот вскочил и выскочил за ними. Началась драка. Один из них — двухметровый крепкий парень — сильно ударил мужа в глаз. У мужа были пластиковые очки, которые немного смягчили удар. Их разняла какая-то девушка», — рассказала женщина.

Вернувшись домой, 60-летний мужчина рассказал ей обо всём, а спустя некоторое время потерял память.

Вскоре правоохранители нашли и задержали нападавших. Главному фигуранту дела 38 лет, он родом из Грюнвальда. Он неоднократно привлекался к ответственности за уголовные преступления и наркотики. Второму подозреваемому, которому также будет предъявлено обвинение, 41 год, он родом из Вильды. Он также неоднократно привлекался к ответственности за уголовные преступления

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Во Вроцлаве толпа избила 19-летнего парня из-за того, что он говорил по-украински

Группа молодых людей во Вроцлаве жестоко избила 19-летнего украинца Владимира после того, как услышала, что он разговаривает по телефону на украинском языке. Инцидент произошел вечером 4 июля на острове Слодова.

Сначала один из нападавших потребовал у парня электронную сигарету, а после отказа позвал сообщников. Они повалили украинца на землю и избивали его руками и ногами, сломав ему нос и повредив хрящ.

Нападавшие скрылись до прибытия спасателей, а полиция Вроцлава уже начала расследование по заявлению потерпевшего. Отец пострадавшего Игорь не может понять, почему обычный телефонный разговор на украинском языке стал поводом для такого насилия.

Нападение на украинских беженцев в квартире

Кроме того, украинцы в Польше становятся жертвами нападений даже в своих квартирах. Так, 20 июля неизвестный открыл огонь по окнам квартиры, где находились украинцы. Как рассказала пострадавшая украинка, во время отдыха дома они с семьей внезапно услышали громкий звук и треск разбитого стекла.

Выяснилось, что неизвестный выстрелил в окно их квартиры — пуля пробила первый слой стеклопакета.

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Пострадавшие сразу же вызвали полицию по номеру 112, однако пока они ждали прибытия правоохранителей, примерно через 40 минут раздался второй выстрел.

Окно, в которое попала пуля

Украинка убеждена, что нападение не было случайным, поскольку за неделю до этого тот же самый мужчина уже высказывал в адрес украинцев ксенофобские оскорбления и требовал, чтобы они убирались прочь. На этот раз поводом для агрессии стал обычный разговор на украинском языке, после чего в окно квартиры начали стрелять.

«Примерно неделю назад этот мужчина кричал про „**аную Украину“ и украинцев, чтобы они „спердаляли“. А сегодня мы просто говорили на украинском — и в наше окно стреляют. Ты приезжаешь в Польшу, потому что хочешь быть в безопасности, а потом сидишь в своей квартире и слышишь звук, напоминающий взрывы», — поделилась беженка.

По словам потерпевшей, полиция ехала на вызов около двух часов и прибыла только после того, как владелец арендованной квартиры придал ситуации огласку в сети.

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Избиение украинских девочек в Легнице

В Легнице 18 июля возле бассейна на улице Полярной 26-летняя полька напала на группу украинских подростков из-за языка и национальности. Женщина сначала потребовала от 13–14-летних детей говорить по-польски, а затем ударила одну девочку кулаком по шее, другую — по лицу.

Полька напала на украинских детей

Парень из Украины пытался защитить детей, но, по словам автора поста, женщина напала и на него. Ему сломали нос. По словам матери пострадавшей, её вторая дочь спросила женщину, почему та напала на них, и та ответила: «Потому что вы из Украины».

Полиция задержала нападавшую благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев. В МВД Польши подтвердили, что преступление было совершено на почве национальной предвзятости. Злоумышленнице предъявили подозрение в нанесении телесных повреждений и принуждении к действиям с применением насилия. В настоящее время она находится под полицейским надзором с запретом приближаться к потерпевшим и месту инцидента, ей грозит до 7,5 лет лишения свободы.

Угрозы продавщице в супермаркете

В июне 2026 года радикальный футбольный фанат из Три-Сити устроил агрессивное нападение на украинскую кассиршу в магазине «Żabka». Мужчина неистово кричал на женщину, использовал нецензурную лексику, оскорблял по национальному признаку и угрожал физической расправой.

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В Польше мужчина угрожал продавщице, потому что она родом из Украины / © Фото из открытых источников

Благодаря широкому резонансу, который вызвало видео в социальных сетях, к расследованию подключились полиция Гданьска и Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью, которые быстро установили личность злоумышленника, а впоследствии его задержали.

Министр внутренних дел Марцин Кервинский подчеркнул, что к подобным преступлениям применяется принцип нулевой терпимости, а задержанному теперь грозит до трех лет лишения свободы.

В Польше резко возросла ненависть к украинцам

По данным Национальной полиции Польши, с начала 2026 года число преступлений на почве ненависти в отношении украинцев резко возросло. За первое полугодие было подано 180 соответствующих заявлений, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Социолог Яцек Кухарчик отмечает, что реальные цифры могут быть выше из-за того, что жертвы боятся обращаться в правоохранительные органы, а токсичная атмосфера подпитывается заявлениями политиков, социальными сетями и российскими троллями.

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Отчет Союза украинцев в Польше свидетельствует о том, что всплески языка вражды тесно связаны с политическими процессами. В частности, в период с апреля по июль 2026 года в польском сегменте сети было выявлено 94 тысячи антиукраинских публикаций. Напряженность в обществе существенно усилилась на фоне исторических споров и политических решений, касающихся чествования УПА.

Согласно июльскому опросу IBRiS, треть поляков ухудшила своё отношение к украинцам, а более половины респондентов возлагают ответственность за этот кризис на руководство Украины.

Ранее, в июне, премьер-министр Польши Дональд Туск предостерег Сейм от роста ксенофобских настроений в отношении украинцев и других иностранцев, в частности государственных чиновников. Поводом послужила критика в адрес заместителя министра науки Анджея Шептицкого, имеющего украинские корни, со стороны правых политиков и СМИ, передает «Укринформ».

Премьер-министр Польши Дональд Туск / © Associated Press

Туск подчеркнул, что оценивать людей по национальности, а не по профессионализму и лояльности к государству — опасная тенденция, которая угрожает польской демократии. Он напомнил об истории последних 150 лет и с иронией добавил: если бы поляки всегда обращали внимание на происхождение, пришлось бы поставить под сомнение достижения Коперника, Шопена, Костюшко или даже королей династии Ягеллонов.

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В заключение премьер подчеркнул, что настоящей основой безопасности и фундаментом польского государства является солидарность — именно та, которую поляки продемонстрировали всему миру, помогая украинцам после начала полномасштабной войны.

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