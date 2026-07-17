В Польше резко возросла ненависть к украинцам: из-за враждебности начались массовые нападения

Варшава. / © Associated Press

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Данные Главного управления Национальной полиции Польши свидетельствуют о том, что масштабы агрессии против украинцев в стране с начала 2026 значительно выросли.

Об этом говорится в статье Rzeczpospolita.

Отмечается, что количество заявлений от граждан Украины о преступлениях на почве ненависти значительно возросло. По данным Главного управления полиции, только за первую половину 2026-го было подано 180 таких заявлений.

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В то же время, весь 2025 год было зарегистрировано 275 обращений, а в 2024-м — 267. Таким образом, только за шесть месяцев этого года количество заявлений уже превысило половину прошлогоднего показателя. Это более чем на 30% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Аналитики отмечают, что если эта тенденция сохранится, до конца года количество таких обращений может возрасти примерно до 360. Это может стать самым высоким показателем за последние годы.

«Однако предоставленные цифры касаются зарегистрированных сообщений, а не выявленных преступлений. Главное управление полиции подсчитывает количество подтвержденных сообщений и количество тех, которые, в конечном счете, классифицируются как преступления на почве ненависти», — говорится в материале.

Социолог и президент Института общественных дел Яцек Кухарчик считает, что окружающая украинцев в Польше «токсичная атмосфера» распространяется из заявлений политиков и интернета в реальный мир, а также усиливается «российскими троллями. Кроме того, по его словам, некоторые даже считают нападения на украинцев „источником гордости“.

«Я предполагаю, что эта статистика не отражает всю правду. Как правило, считается, что преступления на почве ненависти недостаточно сообщаются. Некоторые жертвы не хотят сообщать о преступлении, потому что просто боятся», — говорит он.

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Агрессия и речь вражды

Союз украинцев в Польше провел «Мониторинг языка розни» за 2024-2025 годы и подготовил отчет, авторы которого доказывают, что ничего не происходит без причины. Динамика антиукраинского языка ненависти и преступлений носит волнообразный характер и, прежде всего, определяется ходом событий и политических и социальных процессов.

Ассоциация «Демагог» и Институт мониторинга СМИ подсчитали, что с апреля по июль 2026 года в польском Интернете было обнаружено 94 тыс. антиукраинских постов с общим охватом более 32 млн. контактов.

Впрочем, 2026-й оказался еще сложнее в польско-украинских отношениях. В частности, взаимная вражда снова обострилась из-за Волынского вопроса, решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из батальонов звание «Героев УПА» и его лишению польским лидером Каролем Навроцким ордена Белого орла.

Недавний июльский опрос IBRiS, проведенный по заказу Rzeczpospolita, показал, что вопрос УПА изменил наше отношение к украинцам, проживающим в Польше: 33,6% респондентов указали на смену настроений к худшему, 1,8% к лучшему, а 60,7% остались неизменными.

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Более половины респондентов (56%) обвинили Владимира Зеленского в нынешнем кризисе. Каждый пятый респондент (20%) считал, что президенты Украины и Польши должны в равной степени, и почти такой же процент (19,7%) обвинил президента Кароля Навроцкого.

С какими нападениями в Польше сталкиваются украинцы

Граждане Украины обращаются в полицию из-за разных случаев — от оскорблений и угроз до физических нападений и проявлений вражды.

Среди последних резонансных инцидентов — агрессия в отношении двух несовершеннолетних девушек в автобусе в Бельско-Бялой. На видео, которое распространили в соцсетях, видно, как мужчина оскорблял украинских девушек-подростков, угрожал им, требовал «забираться в Украину». Его арестовали и обвинили в публичном оскорблении по национальности.

В начале июля в Познанском экономическом университете двое мужчин использовали свои мобильные телефоны, чтобы записать на видео украинку, задавая ей вопрос, среди прочего, о Степане Бандере.

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В мае группа 15-18-летних юношей напала на трех украинских подростков на Свентокшиском мосту в Варшаве и обзывала их вульгарными оскорблениями. У 16-летнего украинца Артема диагностировали перелом черепа.

Криминолог Брунона Голиста объяснил, что в начальный период наплыва украинцев после начала войны преобладали положительные чувства к ним, но «сейчас агрессия и ненависть становятся все более распространенными».

Украинцы в Польше — последние новости

С 1 сентября 2026 года украинские школьники в Польше будут учиться по общим правилам, действующим для всех иностранных учащихся. Таким образом, 2025/2026 учебный год стал последним, когда для детей, выехавших в Польшу из-за полномасштабной войны в Украине, действовали специальные образовательные льготы и упрощенные правила обучения.

В Польше зафиксировали снижение уровня поддержки дальнейшей военной помощи Украине. Согласно данным исследования, 52,2% опрошенных поляков выступают за то, чтобы страна продолжала оказывать Украине военную помощь. В то же время 45,2% респондентов считают, что Польша не должна этого делать. Еще 2,5% затруднились определиться со своей позицией.

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