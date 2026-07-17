Терехов: План восстановления Украины должен определить объемы финансирования от международных партнеров

Реклама

Такое мнение высказал глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов в интервью Интерфакс-Украина .

«Нам нужна комплексная программа национального обновления. Я прекрасно понимаю, что сейчас идет война, но уже сегодня нужно, чтобы был план конкретных действий, который определит, какое жилье мы строим, какое рабочие места мы создаем, какая специализация городов у нас будет», — отметил Терехов.

По мнению главы АПМГ, такой план не должен ограничиваться только ремонтом и возвращением в эксплуатацию объектов советской эпохи.

Реклама

«План должен быть системным, разработанным и утвержденным на государственном уровне. И я очень хочу, чтобы он предусматривал не только ремонт и возвращение в эксплуатацию того, что было у нас еще со времен Советского Союза. Сегодня страна нуждается совсем в другом», — подчеркнул он.

По словам Терехова, план обновления должен быть инновационным и четко определять источники финансирования.

«Наш план восстановления должен быть инновационным. Он должен содержать конкретные подходы и проекты и четко определять, какое необходимое финансирование от государства, какое необходимое финансирование от государственных институтов, от предпринимателей, потому что они будут также участниками программ восстановления и развития. Он должен определять объемы финансирования, которые мы должны привлечь от наших международных партнеров», – рассказал глава Ассоциации.

Отдельно он назвал международных партнеров, готовых приобщиться к финансированию восстановления.

Реклама

«Я имею в виду такие мировые банки, как ЕБРР, ЕИБ, потому что они сейчас с нами тесно сотрудничают и очень большое внимание уделяют вопросам украинского восстановления. То есть сегодня очень много составляющих, и нужно сегодня уже этим заниматься, иначе мы просто потеряем людей», — подытожил Игорь Терехов.

Новости партнеров