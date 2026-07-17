Магнитные бури: прогноз на выходные, 18–19 июля

Будут ли в ближайшее время магнитные бури? / © Credits

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Прогноз солнечной и геомагнитной активности на18–19 июля 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню интенсивности — К-индексу — от 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря, а также её последствия и воздействие на людей и технику.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 июля, по прогнозам специалистов, сохранится низкая солнечная активность. Геомагнитная обстановка ожидается спокойной, поэтому ощутимых магнитных колебаний и бурь в эти дни не прогнозируется.

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Показатели солнечной активности будут в пределах нормы, что делает эти выходные благоприятными для большинства людей.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа. Астрофизики отмечают, что наиболее точными являются прогнозы, составленные на один день вперед, остальные же — лишь ориентировочные.

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