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ТСН у соціальних мережах

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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18–19 липня

Вихідними очікується низька сонячна активність.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Чи будуть магнітні бурі найближчим часом

Чи будуть магнітні бурі найближчим часом / © Credits

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18–19 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніші буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу та неділю, 18 та 19 липня, за прогнозами фахівців, збережеться низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація очікується спокійною, тому відчутних магнітних хвилювань і бур цими днями не прогнозується.

Показники сонячної активності будуть у межах норми, що робить ці вихідні сприятливими для більшості людей.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
548
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