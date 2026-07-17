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Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 18–19 липня
Вихідними очікується низька сонячна активність.
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18–19 липня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніші буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу та неділю, 18 та 19 липня, за прогнозами фахівців, збережеться низька сонячна активність. Геомагнітна ситуація очікується спокійною, тому відчутних магнітних хвилювань і бур цими днями не прогнозується.
Показники сонячної активності будуть у межах норми, що робить ці вихідні сприятливими для більшості людей.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найбільш точними є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — лише орієнтовні.