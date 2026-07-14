В Польше призвали оставить Украину без помощи: реакция Туска и Сикорского удивила

Флаг Польши. / © Associated Press

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Кандидат от партии «Право и справедливость» (PiS) на должность премьера Польши Пшемислав Чарнек заявил, мол, в случае своего назначения будет добиваться от Украины кардинального изменения политики своей страны и поляков. Такое заявление вызвало возмущение у действующих чиновников.

Об этом он высказался в эфире одного из телеканалов, сообщает Onet.

По его словам, будто это касается не только исторических вопросов, но и нынешних и будущих отношений между Киевом и Москвой. Он утверждает, что якобы Польша имеет «многие инструменты», которые могут повлиять на соседнюю страну. Мол, «нужно только этого захотеть».

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В качестве примера Чарнек привел недавнюю резолюцию Европейского парламента, в которой есть критика решения президента Владимира Зеленского назвать одно из подразделений в честь героев УПА. Польский политик дерзко подчеркнул, мол, Украине, которая, по его мнению, будет опираться на «антиценности» и будет прославлять «бандеровскую идеологию», не место в Европе.

Более того, он еще и предложил «заставить» ЕС остановить помощь Украине, пока она не откажется от этих ценностей.

«Нужно заставить ЕС, в том числе и благодаря нашей позиции в Европейском Союзе, на данный момент прекратить любое финансирование вооружения Украины и ее восстановления, пока Украина не станет на путь гуманных ценностей», — добавил политик.

Реакция Туска

Действующий премьер Дональд Туск подверг резкой критике такие заявления Чарнека относительно Украины, которые являются проявлением «антиукраинской политики» и противоречат гуманистическим ценностям.

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«Я бы посоветовал не иметь дел с господином Чарнеком, пока он не вернется к гуманным ценностям. Если говорить серьезно, то это антиукраинская позиция, смертельно опасная политика и просто идиотские слова», — заявил польский премьер.

В то же время, Туск подчеркнул, что Варшава с начала полномасштабной войны приняла правильное решение, оказав помощь Украине. По его словам, именно это помогло украинцам пережить тяжелые первые дни и недели российского вторжения.

Реакция Сикорского

Не остался в стороне и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В сообщении на платформе X он подверг резкой критике политика, обвинив его в антиукраинской риторике.

«Ого. ПиС хочет разрешить Путину дойти до польской границы. Антиукраинская погоня с Конфедерацией сводит их с ума», — написал руководитель польского МИД.

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Напомним, ранее Пшемислав Чарнек призвал не допустить вступления Украины в Евросоюз. Свою инициативу он объяснил тем, что в Украине, по его мнению, героизируют людей, которых польская сторона считает ответственными за Волынскую трагедию.

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