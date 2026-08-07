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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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В Крыму горит аэродром, с которого запускают "Шахеды" по Украине, на полуострове серия взрывов (видео)

На территории аэродрома в оккупированном Крыму горит состав горюче-смазочных материалов, также слышна детонация боеприпасов.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Крыму сообщают об ударах по аэродрому "Гвардейское"

В Крыму сообщают об ударах по аэродрому «Гвардейское» / © Getty Images

В ночь на 7 августа на военном аэродроме Гвардейское во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

По словам очевидцев, после взрывов с 03:30 до 03:39 и с 04:34 до 04:47 на аэродроме возникли, по меньшей мере, два очага пожара. Также была слышна детонация боеприпасов, а пламя «освещало местность на несколько километров».

Именно с этого аэродрома российские войска запускают ударные дроны Shahed, отметили в Telegram-канале.

Очевидцы также сообщали о серии взрывов в Севастополе, Феодосии, Керчи, районе военного аэродрома Гвардейское и под Алуштой.

Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.

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