В Крыму горит аэродром, с которого запускают "Шахеды" по Украине, на полуострове серия взрывов (видео)

В Крыму сообщают об ударах по аэродрому «Гвардейское» / © Getty Images

Реклама

В ночь на 7 августа на военном аэродроме Гвардейское во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает «Крымский ветер».

Реклама

По словам очевидцев, после взрывов с 03:30 до 03:39 и с 04:34 до 04:47 на аэродроме возникли, по меньшей мере, два очага пожара. Также была слышна детонация боеприпасов, а пламя «освещало местность на несколько километров».

Реклама

Именно с этого аэродрома российские войска запускают ударные дроны Shahed, отметили в Telegram-канале.

Очевидцы также сообщали о серии взрывов в Севастополе, Феодосии, Керчи, районе военного аэродрома Гвардейское и под Алуштой.

Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.

Дата публикации 08:01, 07.08.26 Количество просмотров 35 На аэродроме Гвардейское в Крыму начался масштабный пожар - видео

Новости партнеров