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В Крыму горит аэродром, с которого запускают "Шахеды" по Украине, на полуострове серия взрывов (видео)
На территории аэродрома в оккупированном Крыму горит состав горюче-смазочных материалов, также слышна детонация боеприпасов.
В ночь на 7 августа на военном аэродроме Гвардейское во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, после чего вспыхнул масштабный пожар на складе горюче-смазочных материалов.
Об этом сообщает «Крымский ветер».
По словам очевидцев, после взрывов с 03:30 до 03:39 и с 04:34 до 04:47 на аэродроме возникли, по меньшей мере, два очага пожара. Также была слышна детонация боеприпасов, а пламя «освещало местность на несколько километров».
Именно с этого аэродрома российские войска запускают ударные дроны Shahed, отметили в Telegram-канале.
Очевидцы также сообщали о серии взрывов в Севастополе, Феодосии, Керчи, районе военного аэродрома Гвардейское и под Алуштой.
Напомним, бойцы ГУР в оккупированном Крыму поразили российский зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Спецназовцы ликвидировали пусковую установку, а также радиолокационную станцию 96Л6, которая входила в состав дорогостоящего комплекса.