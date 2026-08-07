Иран угрожает Украине баллистикой из-за Каспия: решится ли Тегеран на удар

Иранские баллистические ракеты / © ТСН

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Иран обвинил Украину в атаке на свое судно в Каспийском море и стал выражать громкие угрозы ракетным ударам. Однако международные аналитики считают маловероятным, что Тегеран отважится атаковать Украину баллистикой.

Такое мнение высказал профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас, сообщает «24 Канал».

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Как отметил профессор, Иран должен признать, что использует Каспийское море как логистический путь для поддержки российской агрессии против Украины. По словам Лукаса, если кто-то и нарушил нормы международного права в этой ситуации, то именно Тегеран, уже долгое время способствующий Москве в войне.

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Операция Украины в Каспийском море

Эксперт также обратил внимание, что с 6 июля украинские беспилотники вывели из строя более 200 судов и вспомогательных плавсредств в Черном и Азовском морях. Одной из ключевых задач этих ударов является изоляция оккупированного Крыма. Кроме того, такие действия направлены на усиление позиций Украины в акватории обоих морей.

«В 2022 году эти моря контролировала Россия, она фактически перекрывала к ним доступ Украине. Теперь Украина контролирует Черное и Азовское море, эффективно используя беспилотники для того, чтобы остановить российский теневой флот. Далее Украина приняла решение провести операцию в Каспийском море, расположенном между Россией и Ираном. Было поражено судно, принадлежавшее Ирану. СОУ показали, что способны на это. Это обеспокоило эти страны», — объяснил Лукас.

В то же время профессор подчеркнул, что, несмотря на гибель моряка на судне, Иран демонстрирует лицемерие, утверждая, что не использовал этот маршрут после 2022 года.

Лукас напомнил, что в течение нескольких лет Тегеран применял этот коридор для снабжения беспилотников, которые Россия активно использовала на начальном этапе полномасштабной войны. Также, по словам эксперта, Иран направлял своих военных инструкторов для обучения российских военных работе с дронами и другой техникой.

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Будет ли атаковать Иран Украине?

По мнению профессора, открытым остается вопрос, продолжит ли Украина наносить удары в Каспийском море. Именно это, по его словам, сейчас активно обсуждается в Иране. В то же время, там звучат заявления о возможности применения баллистических ракет против Украины.

«Иранский режим делает это всегда. Он опубликовал видеозапись с угрозами убить Меланию Трамп. Его слова не следует воспринимать всерьез. Иран не может одновременно выступать в роли жертвы и при этом прибегать к громким угрозам, заявляя о готовности нанести ответные удары на любые действия, которые ему не нравятся. Маловероятно, что Иран будет запускать баллистические ракеты по Киеву«, — считает Лукас.

Напомним, накануне старший советник лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что страна якобы готовила удар по трем объектам в Украине из-за атаки на торговое судно в Каспийском море, но отменила его после украинских извинений.

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