Цены на топливо в Европе резко изменились: где бензин самый дорогой, а дешевле, чем в Украине

Какие цены на топливо в Европе и в Украине / © Фото из открытых источников

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Эксперты отмечают, что в начале июля топливо во многих странах ЕС существенно подорожало. На это повлияли как геополитические напряжения на Ближнем Востоке, так и завершение действия отдельных налоговых льгот в ряде государств. Однако уже в начале августа котировки начали снижаться, что позволило рынку постепенно вернуться к более стабильному уровню.

Почему меняются цены на топливо

Формирование стоимости бензина и дизельного топлива зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются:

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мировые цены на нефть;

стоимость переработки нефтепродуктов;

транспортные расходы;

размер акцизов и налогов;

спрос на топливо;

интернациональная политическая ситуация.

Именно поэтому даже незначительные изменения на мировом рынке быстро отражаются на стоимости топлива в разных странах.

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Где бензин самый дорогой в Европе

В странах Западной и Северной Европы, как пишет ресурс «24 Канал», автомобилистам приходится платить больше всего. Литр бензина А-95 стоит:

Дания — 2,46 евро;

Нидерланды — 2,37 евро;

Финляндия — 2,20 евро;

Германия — 2,18 евро.

В страны с высокими ценами также относится Франция, где топливо также остается одним из самых дорогих в Европе. Именно высокие акцизы и налоги в значительной степени формируют конечную стоимость бензина для потребителей.

Где можно заправиться самое дешевое

В то же время в части стран топливо гораздо доступнее. Самые низкие цены на бензин зафиксированы:

Мальта — 1,34 евро за литр;

Швеция — 1,45 евро;

Болгария — 1,53 евро;

Кипр — 1,56 евро.

Также относительно невысокие цены имеют:

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Чехия — 1,74 евро;

Польша — 1,75 евро;

Словакия — 1,76 евро;

Румыния — 1,80 евро за литр.

Что с украинскими ценами на горючее

По сравнению с большинством стран ЕС, украинские цены остаются ниже. Средняя стоимость бензина А-95 в Украине сейчас составляет 81,27 гривны за литр, что примерно равняется 1,58 евро по официальному курсу НБУ.

Ситуация с дизельным топливом

Дизель традиционно дороже бензина. Самые высокие цены сейчас имеют:

Нидерланды — 2,41 евро за литр;

Финляндия — 2,34 евро;

Дания — 2,26 евро;

Франция — 2,22 евро;

Германия — 2,21 евро.

Самое дешевое дизельное топливо можно приобрести:

на Мальте — 1,21 евро за литр;

на Кипре — 1,70 евро;

в Болгарии — 1,74 евро.

В Украине средняя цена дизеля составляет 92,84 грн или примерно 1,80 евро за литр.

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Сколько стоит автогаз

Автогаз остается самым доступным видом автомобильного горючего:

Германия — 1,08 евро за литр;

Испания — 1,06 евро.

Самые низкие цены имеют:

Болгария — 0,64 евро;

Польша — 0,71 евро;

Люксембург — 0,74 евро;

Хорватия — 0,77 евро.

В Украине средняя цена автогаза составляет 43,68 гривны или примерно 0,85 евро за литр.

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