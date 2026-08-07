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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Цены на топливо в Европе резко изменились: где бензин самый дорогой, а дешевле, чем в Украине

Цены на топливо в европейских странах остаются очень разными. Стоимость литра бензина или дизеля зависит не только от мировых цен на нефть, но и от налоговой политики, акцизов, транспортных расходов и внутреннего спроса.

Автор публикации
Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Какие цены на топливо в Европе и в Украине

Какие цены на топливо в Европе и в Украине / © Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что в начале июля топливо во многих странах ЕС существенно подорожало. На это повлияли как геополитические напряжения на Ближнем Востоке, так и завершение действия отдельных налоговых льгот в ряде государств. Однако уже в начале августа котировки начали снижаться, что позволило рынку постепенно вернуться к более стабильному уровню.

Почему меняются цены на топливо

Формирование стоимости бензина и дизельного топлива зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются:

  • мировые цены на нефть;

  • стоимость переработки нефтепродуктов;

  • транспортные расходы;

  • размер акцизов и налогов;

  • спрос на топливо;

  • интернациональная политическая ситуация.

Именно поэтому даже незначительные изменения на мировом рынке быстро отражаются на стоимости топлива в разных странах.

Где бензин самый дорогой в Европе

В странах Западной и Северной Европы, как пишет ресурс «24 Канал», автомобилистам приходится платить больше всего. Литр бензина А-95 стоит:

  • Дания — 2,46 евро;

  • Нидерланды — 2,37 евро;

  • Финляндия — 2,20 евро;

  • Германия — 2,18 евро.

В страны с высокими ценами также относится Франция, где топливо также остается одним из самых дорогих в Европе. Именно высокие акцизы и налоги в значительной степени формируют конечную стоимость бензина для потребителей.

Где можно заправиться самое дешевое

В то же время в части стран топливо гораздо доступнее. Самые низкие цены на бензин зафиксированы:

  • Мальта — 1,34 евро за литр;

  • Швеция — 1,45 евро;

  • Болгария — 1,53 евро;

  • Кипр — 1,56 евро.

Также относительно невысокие цены имеют:

  • Чехия — 1,74 евро;

  • Польша — 1,75 евро;

  • Словакия — 1,76 евро;

  • Румыния — 1,80 евро за литр.

Что с украинскими ценами на горючее

По сравнению с большинством стран ЕС, украинские цены остаются ниже. Средняя стоимость бензина А-95 в Украине сейчас составляет 81,27 гривны за литр, что примерно равняется 1,58 евро по официальному курсу НБУ.

Ситуация с дизельным топливом

Дизель традиционно дороже бензина. Самые высокие цены сейчас имеют:

  • Нидерланды — 2,41 евро за литр;

  • Финляндия — 2,34 евро;

  • Дания — 2,26 евро;

  • Франция — 2,22 евро;

  • Германия — 2,21 евро.

Самое дешевое дизельное топливо можно приобрести:

  • на Мальте — 1,21 евро за литр;

  • на Кипре — 1,70 евро;

  • в Болгарии — 1,74 евро.

В Украине средняя цена дизеля составляет 92,84 грн или примерно 1,80 евро за литр.

Сколько стоит автогаз

Автогаз остается самым доступным видом автомобильного горючего:

  • Германия — 1,08 евро за литр;

  • Испания — 1,06 евро.

Самые низкие цены имеют:

  • Болгария — 0,64 евро;

  • Польша — 0,71 евро;

  • Люксембург — 0,74 евро;

  • Хорватия — 0,77 евро.

В Украине средняя цена автогаза составляет 43,68 гривны или примерно 0,85 евро за литр.

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