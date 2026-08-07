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Цены на топливо в Европе резко изменились: где бензин самый дорогой, а дешевле, чем в Украине
Цены на топливо в европейских странах остаются очень разными. Стоимость литра бензина или дизеля зависит не только от мировых цен на нефть, но и от налоговой политики, акцизов, транспортных расходов и внутреннего спроса.
Эксперты отмечают, что в начале июля топливо во многих странах ЕС существенно подорожало. На это повлияли как геополитические напряжения на Ближнем Востоке, так и завершение действия отдельных налоговых льгот в ряде государств. Однако уже в начале августа котировки начали снижаться, что позволило рынку постепенно вернуться к более стабильному уровню.
Почему меняются цены на топливо
Формирование стоимости бензина и дизельного топлива зависит от многих факторов. Важнейшими из них являются:
мировые цены на нефть;
стоимость переработки нефтепродуктов;
транспортные расходы;
размер акцизов и налогов;
спрос на топливо;
интернациональная политическая ситуация.
Именно поэтому даже незначительные изменения на мировом рынке быстро отражаются на стоимости топлива в разных странах.
Где бензин самый дорогой в Европе
В странах Западной и Северной Европы, как пишет ресурс «24 Канал», автомобилистам приходится платить больше всего. Литр бензина А-95 стоит:
Дания — 2,46 евро;
Нидерланды — 2,37 евро;
Финляндия — 2,20 евро;
Германия — 2,18 евро.
В страны с высокими ценами также относится Франция, где топливо также остается одним из самых дорогих в Европе. Именно высокие акцизы и налоги в значительной степени формируют конечную стоимость бензина для потребителей.
Где можно заправиться самое дешевое
В то же время в части стран топливо гораздо доступнее. Самые низкие цены на бензин зафиксированы:
Мальта — 1,34 евро за литр;
Швеция — 1,45 евро;
Болгария — 1,53 евро;
Кипр — 1,56 евро.
Также относительно невысокие цены имеют:
Чехия — 1,74 евро;
Польша — 1,75 евро;
Словакия — 1,76 евро;
Румыния — 1,80 евро за литр.
Что с украинскими ценами на горючее
По сравнению с большинством стран ЕС, украинские цены остаются ниже. Средняя стоимость бензина А-95 в Украине сейчас составляет 81,27 гривны за литр, что примерно равняется 1,58 евро по официальному курсу НБУ.
Ситуация с дизельным топливом
Дизель традиционно дороже бензина. Самые высокие цены сейчас имеют:
Нидерланды — 2,41 евро за литр;
Финляндия — 2,34 евро;
Дания — 2,26 евро;
Франция — 2,22 евро;
Германия — 2,21 евро.
Самое дешевое дизельное топливо можно приобрести:
на Мальте — 1,21 евро за литр;
на Кипре — 1,70 евро;
в Болгарии — 1,74 евро.
В Украине средняя цена дизеля составляет 92,84 грн или примерно 1,80 евро за литр.
Сколько стоит автогаз
Автогаз остается самым доступным видом автомобильного горючего:
Германия — 1,08 евро за литр;
Испания — 1,06 евро.
Самые низкие цены имеют:
Болгария — 0,64 евро;
Польша — 0,71 евро;
Люксембург — 0,74 евро;
Хорватия — 0,77 евро.
В Украине средняя цена автогаза составляет 43,68 гривны или примерно 0,85 евро за литр.