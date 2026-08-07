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ОК-5 или ОК-7: какую справку брать для стажа и выплат
ОК-5 и ОК-7 содержат данные за разные периоды – объясняем, как выбрать справку для нужной выплаты и заказать ее онлайн.
Справка ОК-5 содержит сведения о заработке, страховом стаже и уплаченных взносах за периоды, начиная с 2000 года, поэтому обычно используют для пенсионного расчета. ОК-7 показывает зарплату, за которую платили ЕСВ, и страховой стаж с 2011 года — чаще всего она необходима для расчета больничных и пособий по безработице.
Обе формы являются индивидуальными сведениями о застрахованном лице из регистра застрахованных лиц. Выбор зависит не от названия документа, а от того, за какой период и какой выплаты нужно подтвердить данные.
ТСН.ua объясняет разницу между документами.
Чем отличаются ОК-5 и ОК-7
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Справка
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Какие данные содержит
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Для чего обычно нужна
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ОК-5
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Заработок для исчисления пенсии, страховой стаж и уплаченные взносы за период с 2000 года
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Пенсионный расчет, проверка стажа и взносов
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ОК-7
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Начислена зарплата или доход, ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года
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Больничные, пособия по безработице и другие социальные выплаты
Справки не взаимозаменяемы в каждой ситуации. Если учреждение или работодатель прямо указав форму документа, заказывайте именно его.
Когда нужна ОК-5
ОК-5 следует выбрать, если нужно проверить сведения, которые могут учитываться при назначении пенсии: заработок, страховой стаж и уплаченные взносы. Документ формируется за любой период, начиная с 2000 года, что позволяет пересмотреть более длительный отрезок страховых данных.
Ее можно использовать для контроля своих записей в реестре. Если человек обнаружил пропущенные месяцы, неправильный заработок или отсутствуют взносы, следует обратиться в Пенсионный фонд или работодатель для уточнения информации.
Зачем берут ОК-7
ОК-7 содержит данные о фактически начисленной зарплате или доходе и страховом стаже за период от 2011 года. Чаще ее заказывают, когда нужно рассчитать сумму больничных или пособия по безработице.
Получить свою ОК-7 может застрахованное лицо. Страхователь, то есть работодатель, может сформировать такую справку только за период трудовых отношений с конкретным работником.
Как заказать ОК-5 или ОК-7 онлайн через портал ПФУ
Электронные справки формируют бесплатно. Для заказа через вебпортал Пенсионного фонда Украины необходимо:
Открыть портал электронных услуг ПФУ и войти в личный кабинет с помощью КЭП, ID.GOV.UA или «Действие.Подписи».
В левой части кабинета открыть раздел «Коммуникации по ПФУ» и выбрать «Запрос на получение электронных документов».
В форме запроса в поле типа справки выбрать ОК-5 или ОК-7, проверить заполненные данные и согласиться на передачу и обработку персональных данных.
«Отправить в ПФУ».
Проверьте состояние запроса и загрузите готовый файл в разделе «Мои обращения».
ОК-7 также можно получить с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» или портала и приложения «Действие». Электронный документ, сформированный через веб-портал ПФУ, является аналогом бумажной справки.
Что делать, если в справке неполные данные
Сначала проверьте, за какой период сформирован документ и действительно ли нужна именно эта форма. ОК-7 не содержит сведений за годы до 2011, а ОК-5 формируется за период с 2000 года, поэтому разница в датах не всегда означает ошибку.
Если месяцы, взносы или данные о заработке отсутствуют, следует пойти в сервисный центр ПФУ или работодателя с документами, подтверждающими работу и уплату взносов. Для дополнительной проверки мы раньше писали, как воспользоваться инструкцией и проверить страховой стаж через «Действие» .