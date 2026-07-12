Пенсионеров обяжут вернуть часть выплат: в ПФУ объяснили, кто попадет под проверку

Пенсия

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Пенсионный фонд Украины напомнил пенсионерам об обязанности сообщать об изменениях, которые могут повлиять на размер пенсионных выплат. Если это не сделать вовремя, может возникнуть переплата, которую впоследствии придется вернуть государству. В случае отказа средства могут быть взысканы через суд.

Об этом пишет napensii.

В каких случаях возникает переплата

В ПФУ объясняют, что размер пенсии зависит от ряда обстоятельств, которые могут изменяться. Если пенсионер не уведомит о таких изменениях, фонд может продолжать выплачивать средства в большем размере, чем предусмотрено законом.

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Пенсионный фонд регулярно сверяет информацию с другими государственными регистрами, поэтому такие случаи впоследствии выявляются. После этого излишне выплаченные суммы подлежат возврату.

О каких изменениях нужно сообщать

В течение 10 дней необходимо проинформировать Пенсионный фонд, если:

пенсионер официально трудоустроился или зарегистрировался как физическое лицо-предприниматель;

уволился с работы или прекратил предпринимательскую деятельность;

пенсионер за выслугу лет снова начал работать в должности, дающей право на такой вид пенсии;

изменил место жительства, если это влияет на право на региональные доплаты;

получил или потерял льготный статус, в том числе статус ветерана войны;

исчезли основания получения отдельных надбавок или специальных пенсионных выплат.

Также переплата может возникнуть из-за ошибок или недостоверных данных, которые в Пенсионный фонд подает работодатель.

Как избежать возврата средств

Чтобы не накапливать переплату, ПФУ рекомендует сообщать обо всех изменениях не позднее 10 дней после их возникновения.

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Сделать это можно двумя способами:

лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда;

подать онлайн заявление через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Если переплата уже возникла из-за несвоевременного уведомления или предоставления недостоверной информации, ее придется вернуть добровольно. В случае отказа Пенсионный фонд вправе обратиться в суд для принудительного взыскания средств.

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