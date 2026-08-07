Путин становится зависимым от Лукашенко из-за сокрушительных ударов Украины: Кремлю приходится выпрашивать горючее

Лукашенко и Путин. / © Associated Press

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Россия и дальше зависит от импорта горючего из Беларуси, пытаясь компенсировать дефицит, возникший из-за ударов Украины по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре и логистическим объектам.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники и расчеты заявило, что импорт бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию достиг рекордных показателей в июле этого года. Так, отмечается, что импорт бензина вырос на 13% до 212 тыс. тонн, а импорт дизельного топлива удвоился до 162 тыс. тонн.

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В то же время по состоянию на начало июля 2026 года производство бензина в РФ упало до 65% от среднего сезонного потребления, а дизельного топлива — примерно до половины среднего сезонного показателя.

«Ударная кампания Украины против российской нефтяной инфраструктуры и логистики значительно ухудшили нефтеперерабатывающие мощности страны-агрессорки, повлекшие дефицит бензина и дизельного топлива во время насыщенного летнего туристического сезона, требуя от Москвы импорта большего количества бензина и дизельного топлива из Беларуси Институт идет в этом году.

Удары по России

СБУ от 26 июня, во время первой 40-дневной ударной операции, совершила не менее 100 успешных атак по территории России. Удары были направлены по разным целям. В частности, по разным авиабазам в Крыму и Евпаторийском авиационном заводе, по НПЗ и объектам нефтяной инфраструктуры.

Кроме того, атаки Украины заставили Россию экспортировать рекордные объемы сырой нефти, поскольку ее мощности по переработке нефти достигли самых низких показателей с мая 2002 года. Средние темпы переработки сырой нефти в России в июле 2026 года составили 3,6 млн баррелей в день, что примерно на треть ниже сезонной нормы.

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В то же время ABC пишет, что Украина сорвала поставки на российский фронт атаками по Wildberries. Серия атак на логистические центры также направлена на прерывание поставок снаряжения, шлемов и комплектующих для вражеской армии на фронте.

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