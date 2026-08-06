РФ ударила по поезду прямо на вокзале: есть погибшие и много раненых — все детали атаки (обновлено)

Вагон поезда. / © УНИАН

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В четверг, 6 августа, российская армия атаковала город Лозовая Харьковской области. Российский снаряд попал в вагон поезда у вокзала. Повреждено здание вокзала. Есть погибшие.

Об этом сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

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«Прилет» в вагон у вокзала Лозовой. Предварительно двое погибших и трое раненых. Наши железнодорожники», — говорится в сообщении.

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По его словам, на «этом практически прифронтовом вокзале» обустроены два укрытия, а затем добавили еще одно.

Детали атаки по железнодорожной станции

В «Укрзализныце» заявили, что в результате удара по станции, предварительно есть погибшие и раненые железнодорожники. В результате «прилета» было повреждено здание вокзала, контактную сеть и подвижной состав.

В настоящее время движение поездов на станцию Лозовая и со станции Лозовая временно приостановлено.



В то же время в компании заявили, что на станции обустроены укрытия. Кроме того, заблаговременно объявляли сообщение повышенную опасность и своевременно передана команда срочно перейти в укрытие.

«Пока идет детальное выяснение всех обстоятельств трагедии, чтобы установить, что именно помешало спасти жизнь людей», — подчеркнули в «УЗ».

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© Укрзализныця

Удар по вокзалу — что известно о жертвах

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что российская армия атаковала БПЛА железнодорожную станцию в Лозовой.

«На эту минуту (09:40 — Ред.) известно о двух погибших мужчинах. Восемь человек пострадали: пять мужчин и три женщины. Среди них тяжелые», — подчеркнул чиновник.

Напомним, ночью 5 августа восемь человек погибли на железнодорожной платформе. под Броварами. Во время атаки на регион люди находились на станции Квитневое. Она расположена недалеко от логистических центров, по которым ударила армия РФ.

По предварительным данным, жертвы — работники атакующего враг логистического центра. Снаряд упал прямо напротив платформы, где люди ожидали задержавшегося поезда.

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