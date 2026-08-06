РФ вдарила по вагону потяга на одному з вокзалів: є загиблі, багато поранених - усі деталі (оновлено)

Вагон потяга. / © УНІАН

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У четвер, 6 серпня, російська армія атакувала місто Лозова на Харківщині. Російський снаряд влучив у вагон потяга біля вокзалу. Є загиблі.

Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

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«Приліт» у вагон біля вокзалу Лозової. Попередньо, двоє загиблих та троє поранених. Наші залізничники», — йдеться у повідомленні.

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З його слів, на «цьому практично прифронтовому вокзалі» облаштовані два укриття, а згодом додали ще одне.

Деталі атаки по залізничній станції

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що російська армія атакувала БпЛА залізничну станцію в Лозовій.

«На цю хвилину (09:40 — Ред.)відомо про двох загиблих чоловіків. Вісім людей постраждали: п’ять чоловіків і троє жінок. Серед них є важкі», — наголосив чиновник.

Нагадаємо, вночі 5 серпня вісім людей загинули на залізничній платформі під Броварами. Під час атаки на регіон люди перебували на станції Квітневе. Вона розташована недалеко від логістичних центрів, по яких вдарила армія РФ.

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За попередніми даними, жертви — працівники логістичного центру, що атакував ворог. Снаряд впав просто навпроти платформи, де люди очікували потяг, який затримався.

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