Топ помилок у вживанні кави, які всі ігнорують

Кава / © pexels.com

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Вживання кави вже давно пов’язують із поліпшенням роботи серця та збільшенням тривалості життя. Однак нове дослідження показує, що позитивний вплив кави залежить від часу та обставин її вживання.

У яких випадках не треба пити каву пише видання verywellhealth.

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КАВА ПІСЛЯ ОБІДУ

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Кава цілком здатна влаштувати вам серйозні проблеми зі сном. Тому задумайтеся, якщо у вас є складнощі із засинанням, чи сон — уривчастий і тривожний, ви щоранку встаєте розбитим і відчуваєте, що не висипаєтеся.

Один із варіантів вирішення проблеми — випити холодну каву перед полуднем.

КОЛИ ВИ ВЖЕ ВИПИЛИ ДВІ ЧАШКИ

Кава у великій кількості здатна завдавати серйозної шкоди організму. Максимум, що рекомендують експерти — 2-3 чашки на день. Якщо п’єте каву у великих кількостях, організм може почати страждати від нестачі рідини. А це гарантовано зіпсує шкіру, травлення та доведе до зневоднення.

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Крім того, що кава зневоднює, а це вже погано для нирок, вона ще й підвищує тиск. По суті, це подвійний удар по органах виділення.

КОЛИ ВИ НІЧОГО НЕ ЇЛИ

Пити каву на порожній шлунок — не найкраща ідея, попереджають медики. Вживання напою натщесерце може викликати дискомфорт у шлунку, оскільки розслаблює нижній стравохідний сфінктер. Клапан може закритися не повністю, і тоді шлункова кислота може потрапити в стравохід, спричинити печію.

ЯКЩО У ВАС ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ

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Якщо ви боретеся з високим рівнем холестерину, вам не потрібно виключати каву зі свого життя. Але ви можете подумати про те, яку каву вибрати.

Особливо небезпечна нефільтрована кава.

ЯКЩО ВИ П’ЄТЕ КАВУ РЕГУЛЯРНО

Кофеїн цілком може спричинити залежність. Напій стимулює вироблення адреналіну та нейротрансмітерів, які впливають на рівень енергії. Проблема в тому, що наше тіло пристосовується до впливу цих речовин і вимагає збільшення доз для отримання того ж ефекту, що зрештою призводить до передозу кофеїну, до вигоряння та втоми.

Ранкове споживання кави може бути пов’язане зі здоровішим способом життя. Наприклад, ті, хто п’є каву вранці, частіше займаються спортом і харчуються менш обробленими продуктами.

Як регулювати вживання кави

Якщо ви хочете обмежити споживання кави вранці, але стикаєтеся з труднощами, почніть з перевірки якості сну. Спеціаліст зі сну може допомогти виявити такі проблеми, як апное. Також варто звернути увагу на рівень гормонів щитоподібної залози, вітаміну D і заліза, які можуть впливати на втому.

Для поступового скорочення кількості кави спробуйте розбавляти порції або замінювати їх водою, щоб підтримувати гідратацію. Якщо ви не п’єте каву, але хочете включити її у свій раціон, переконайтеся, що ваш спосіб життя загалом збалансований і активний. До отримання додаткових даних важливо дотримуватися рекомендацій лікаря або дієтолога.

Раніше повідомлялося, що кава, випита вдень або ввечері, може порушувати циркадні ритми і рівень мелатоніну, що збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Кава також багата на антиоксиданти, які зменшують запалення. Ранкова кава може бути особливо корисною, оскільки саме в цей час маркери запалення досягають піку.

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