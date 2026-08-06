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Російські нафтодолари у вогні: ЗСУ розтрощили два НПЗ та судна в Чорному морі (відео)
Зеленський підтвердив удари по російських НПЗ у глибокому тилу та ураження кораблів окупантів у Чорному морі.
Сили оборони України 6 серпня завдали нищівних ударів по двох нафтопереробних заводах у Росії на відстані понад 1300 км від фронту. Крім того, в акваторії Чорного моря було уражено ворожі військові катери та судна «тіньового флоту».
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії, з яких вона фінансує війну та вбивства українців», — написав глава держави в Мережі.
Сили оборони України завдали ударів по об’єктах російського агресора, розташованих на відстані понад 1300 км від лінії фронту. Зокрема, в Башкортостані було уражено нафтопереробний завод «Башнефть-Новойл», а в Ярославській області, майже за 700 км від українського кордону, — НПЗ «Славнефть-Янос».
Окрім цього, українські військові успішно відреагували на дії Росії в акваторії Чорного моря. За наявною інформацією, під удар потрапили два військові сторожові катери, а також судна так званого «тіньового флоту».
«Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня Ярославль зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого спалахнув ключовий для РФ нафтопереробний завод («Славнєфть-ЯНОС»). За даними очевидців, після роботи російської ППО дрони впали на житлові будинки, спричинивши пожежі. Згодом у Fire Point підтвердили, що НПЗ уразили Сили оборони України за допомогою БПЛА FP-1.