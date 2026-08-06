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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Знову руда: Ліндсей Логан несподівано змінила колір волосся

Акторка згадала свій культовий образ, який зробив її знаменитою.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Ліндсей Логан

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

40-річна американська акторка Ліндсей Логан несподівано повернулася до культового рудого кольору волосся. Свій оновлений образ вона продемонструвала у своєму Instagram, здивувавши шанувальників несподіваною зміною іміджу.

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Зірка продемонструвала насичений мідно-рудий відтінок, який нагадує її легендарний образ часів початку кар’єри. Саме з рудим волоссям Логан запам’яталася багатьом шанувальникам після ролей у популярних фільмах, зокрема в комедії «Дрянні дівчата» та сімейній стрічці «Пастка для батьків».

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Ліндсей Логан, фото: instagram.com/lindsaylohan

Шанувальники зірки активно обговорюють її нове втілення у коментарях. Багато хто зізнався, що повернення рудого кольору викликало у них ностальгію за найвідомішими образами Логан. Однак знайшлися й ті, хто вважає, що це лише перука.

Нагадаємо, що раніше Пенелопа Крус продемонструвала наймоднішу зачіску літа-2026 року.

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