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Бутерброди з сиром і помідорами: рецепт швидкого та корисного перекусу або сніданку
Бутерброди з сиром і помідорами готуються дуже швидко.
Це ситна та смачна закуска на сніданок, вечерю або як перекус.
Інгредієнти
- багет
- 1 шт.
- твердий сир
- 200 г
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 2 зубчики
- майонез
- 2 ст. л.
- мелений чорний перець
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- сіль
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- зелень петрушки
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Наріжте багет скибочками та підсушіть на сухій сковороді.
Сир натріть на дрібній тертці.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Помідори помийте та наріжте кружечками.
До сиру додайте часник, мелений чорний перець, майонез, посоліть і перемішайте.
Кожну скибочку багета намажте сирною начинкою, потім викладіть помідори та прикрасьте листочками петрушки.
Поради:
Багет можна підсушити в духовці або в тостері.
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