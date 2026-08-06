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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Бутерброди з сиром і помідорами: рецепт швидкого та корисного перекусу або сніданку

Бутерброди з сиром і помідорами готуються дуже швидко.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
200 ккал
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Бутерброди з сиром і помідорами

Бутерброди з сиром і помідорами / © Credits

Це ситна та смачна закуска на сніданок, вечерю або як перекус.

Інгредієнти

багет
1 шт.
твердий сир
200 г
помідори
2 шт.
часник
2 зубчики
майонез
2 ст. л.
мелений чорний перець
сіль
зелень петрушки

  1. Наріжте багет скибочками та підсушіть на сухій сковороді.

  2. Сир натріть на дрібній тертці.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Помідори помийте та наріжте кружечками.

  5. До сиру додайте часник, мелений чорний перець, майонез, посоліть і перемішайте.

  6. Кожну скибочку багета намажте сирною начинкою, потім викладіть помідори та прикрасьте листочками петрушки.

Поради:

  • Багет можна підсушити в духовці або в тостері.

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