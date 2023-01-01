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Гарячі бутерброди: рецепт святкового сніданку

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1003
Час на прочитання
1 хв
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Гарячі бутерброди: рецепт святкового сніданку

Фото: Credits

Пропонуємо вам цього святкового дня приготувати на сніданок гарячі бутерброди з шинкою, сиром і помідорами.

Поєднання соковитої начинки і хрусткої скоринки сподобається вашим близьким. Готуються вони за лічені хвилини. Продуктів знадобиться мінімум, а результат буде смачним та ситним.

Інгредієнти

  • багет – 1 шт.
  • шинка – 200 гр
  • сир – 200 гр
  • помідор – 1 шт (великий)
  • кріп
  • перець чорний мелений – до смаку
  • майонез – 3 ст. л

Приготування

Шинку наріжте квадратами, помідор – середніми кубиками, сир натріть на дрібну тертку, дрібно наріжте зелень, додайте майонез і чорний перець. Все добре перемішайте.

Багет наріжте навскіс шматками товщиною 2 см. Приготовлену начинку щедро покладіть на багет. Поставте до розігрітої до температури 190 градусів духовки на 15 хвилин до отримання хрусткої скоринки.

Поради

  • Хліб можна використовувати будь-який, який вам подобається.
  • Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.
  • Сир обирайте такий, що добре плавиться.
  • Замість кропу можна використовувати петрушку, базилік або будь-яку іншу зелень, якій ви надаєте перевагу.

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Дата публікації
Перегляди
1003
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