Гарячі бутерброди: рецепт святкового сніданку

Пропонуємо вам цього святкового дня приготувати на сніданок гарячі бутерброди з шинкою, сиром і помідорами.

Поєднання соковитої начинки і хрусткої скоринки сподобається вашим близьким. Готуються вони за лічені хвилини. Продуктів знадобиться мінімум, а результат буде смачним та ситним.

Інгредієнти

багет – 1 шт.

шинка – 200 гр

сир – 200 гр

помідор – 1 шт (великий)

кріп

перець чорний мелений – до смаку

майонез – 3 ст. л

Приготування

Шинку наріжте квадратами, помідор – середніми кубиками, сир натріть на дрібну тертку, дрібно наріжте зелень, додайте майонез і чорний перець. Все добре перемішайте.

Багет наріжте навскіс шматками товщиною 2 см. Приготовлену начинку щедро покладіть на багет. Поставте до розігрітої до температури 190 градусів духовки на 15 хвилин до отримання хрусткої скоринки.

Поради

Хліб можна використовувати будь-який, який вам подобається.

Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.

Сир обирайте такий, що добре плавиться.

Замість кропу можна використовувати петрушку, базилік або будь-яку іншу зелень, якій ви надаєте перевагу.

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