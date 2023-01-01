Гарячі бутерброди: рецепт святкового сніданку

Пропонуємо вам цього святкового дня приготувати на сніданок гарячі бутерброди з шинкою, сиром і помідорами.
Поєднання соковитої начинки і хрусткої скоринки сподобається вашим близьким. Готуються вони за лічені хвилини. Продуктів знадобиться мінімум, а результат буде смачним та ситним.
Інгредієнти
- багет – 1 шт.
- шинка – 200 гр
- сир – 200 гр
- помідор – 1 шт (великий)
- кріп
- перець чорний мелений – до смаку
- майонез – 3 ст. л
Приготування
Шинку наріжте квадратами, помідор – середніми кубиками, сир натріть на дрібну тертку, дрібно наріжте зелень, додайте майонез і чорний перець. Все добре перемішайте.
Багет наріжте навскіс шматками товщиною 2 см. Приготовлену начинку щедро покладіть на багет. Поставте до розігрітої до температури 190 градусів духовки на 15 хвилин до отримання хрусткої скоринки.
Поради
- Хліб можна використовувати будь-який, який вам подобається.
- Шинку можна замінити будь-якою ковбасою.
- Сир обирайте такий, що добре плавиться.
- Замість кропу можна використовувати петрушку, базилік або будь-яку іншу зелень, якій ви надаєте перевагу.
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