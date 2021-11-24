Холодець: традиційний рецепт

Через велику завантаженість сучасна жінка намагається скоротити час перебування на кухні, але не на шкоду стравам, що готуються.

Ми підшукуємо рецепти, що вимагають мінімальних витрат часу, і даремно оминаємо ті страви, на які доведеться витратити 2-3 години і більше.

Рекомендуємо звернути увагу на холодець, страву, яку не розуміють іноземці, але обожнюють співвітчизники. Незважаючи на те, що часу для приготування холодцю потрібно чимало, впородовж основної частини приготування він вариться без нагляду, а ви займаєтеся своїми справами.

Інгредієнти:

3 свинячі ніжки

1 рулька

2 цибулини

1 морква

4-5 зубків часнику

3 л води

2-3 лаврові листи

8-10 горошин чорного перцю

4-5 горошин запашного перцю

сіль

Приготування

Свинячі ніжки добре очистити, вимити, залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити під нещільно накритою кришкою, періодично знімаючи піну, 3 години.

Потім додати рульку, очищену моркву цілком і цибулю, чорний і запашний перець горошком і варити, знімаючи жир, що утворюється, ще 3 години.

За 30 хвилин до закінчення варіння посолити та додати лавровий лист.

Готовий бульйон процідити.

М'ясо відокремити від кісток, дрібно нарізати його або розібрати на волокна, додати подрібнений часник, викласти в глибокі тарілки або форми, залити бульйоном і витримати на холоді 6-8 годин.

На замітку

До холодця подайте хрін або гірчицю.

Головна умова отримання гарного прозорого бульйону – легке, майже непомітне його кипіння.

Щоб бульйон набув золотистого відтінку, цибулину для варіння не очищайте від лушпиння.

Рульку можна замінити яловичою голяшкою.

За бажання готову страву можна прикрасити. Для цього, розливаючи холодець, трохи бульйону залиште. Коли основна страва застигне, викладіть на його поверхню гілочки зелені, кружальця зварених круто яєць, нарізану зірочками відварену моркву і консервований зелений горошок, залийте все тонким шаром бульйону і залиште до повного застигання.

Для святкового оформлення холодцю його можна залити у форми, уклавши прикрашання на дно, а під час подавання перевернути їх на блюдо сервування і зняти.

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