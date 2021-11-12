Котлети домашні: перевірений рецепт

Жоден розрекламований напівфабрикат не зрівняється із домашньою котлетою.

Що потрібно для того, щоб котлети вдалися на славу? Насамперед якісне м'ясо. Не використовуйте фарш, який пропонують у супермаркетах чи на ринку. Краще візьміть кілька шматків свіжого м'яса та приготуйте фарш самі. Тільки тоді ви відчуєте різницю. Домашні котлети вийдуть набагато ніжнішими і соковитішими, а про смак і говорити не доводиться.

Інгредієнти:

0,5 кг яловичини

0,5 кг свинини

500 мл молока

200 г батона

2 цибулини

2 зубки часнику

панірувальні сухарі

олія

вода

чорний мелений перець

сіль

Приготування

З батона зрізати кірки та замочити на 10-15 хвилин у молоці.

М'ясо нарізати шматками, провернути через м'ясорубку, додати відтиснутий батон, натерту на дрібній тертці цибулю, пропущену через прес часник, посолити, поперчити, підлити декілька столових ложок холодної води і ретельно вимішати до однорідного стану.

З приготовленої маси сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і смажити на олії до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Подавайте котлети з картопляним пюре, відвареною гречкою або рисом, овочевими салатами.

Щоб котлети добре тримали форму, підготовлений фарш рекомендують відбити та витримати у холодильнику близько пів години.

Батон бажано використовувати не свіжий, а трохи підсохлий.

Панірувальні сухарі можна замінити борошном або манною крупою.

Якщо хочете, щоб домашні котлети були менш калорійними, не смажте їх, а запікайте в духовці або приготуйте в пароварці.

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