Котлети домашні: перевірений рецепт

Жоден розрекламований напівфабрикат не зрівняється із домашньою котлетою.
Що потрібно для того, щоб котлети вдалися на славу? Насамперед якісне м'ясо. Не використовуйте фарш, який пропонують у супермаркетах чи на ринку. Краще візьміть кілька шматків свіжого м'яса та приготуйте фарш самі. Тільки тоді ви відчуєте різницю. Домашні котлети вийдуть набагато ніжнішими і соковитішими, а про смак і говорити не доводиться.
Інгредієнти:
- 0,5 кг яловичини
- 0,5 кг свинини
- 500 мл молока
- 200 г батона
- 2 цибулини
- 2 зубки часнику
- панірувальні сухарі
- олія
- вода
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
З батона зрізати кірки та замочити на 10-15 хвилин у молоці.
М'ясо нарізати шматками, провернути через м'ясорубку, додати відтиснутий батон, натерту на дрібній тертці цибулю, пропущену через прес часник, посолити, поперчити, підлити декілька столових ложок холодної води і ретельно вимішати до однорідного стану.
З приготовленої маси сформувати котлети, обваляти їх у панірувальних сухарях і смажити на олії до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
- Подавайте котлети з картопляним пюре, відвареною гречкою або рисом, овочевими салатами.
- Щоб котлети добре тримали форму, підготовлений фарш рекомендують відбити та витримати у холодильнику близько пів години.
- Батон бажано використовувати не свіжий, а трохи підсохлий.
- Панірувальні сухарі можна замінити борошном або манною крупою.
- Якщо хочете, щоб домашні котлети були менш калорійними, не смажте їх, а запікайте в духовці або приготуйте в пароварці.
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