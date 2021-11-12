Котлеты домашние: проверенный рецепт

Ни один разрекламированный полуфабрикат не сравнится с домашней котлетой.
Что необходимо для того, чтобы котлеты удались на славу? Прежде всего качественное мясо. Не используйте фарш, который предлагают в супермаркетах или на рынке. Лучше возьмите пару кусков свежего мяса и приготовьте фарш сами. Только тогда вы почувствуете разницу. Домашние котлеты получатся гораздо нежнее и сочнее, а о вкусе и говорить не приходится.
Ингредиенты:
- 0,5 кг говядины
- 0,5 кг свинины
- 500 мл молока
- 200 г батона
- 2 луковицы
- 2 зубка чеснока
- панировочные сухари
- растительное масло
- вода
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
С батона срезать корки и замочить на 10-15 минут в молоке.
Мясо нарезать кусками, провернуть через мясорубку, добавить отжатый батон, натертый на мелкой терке лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить, подлить пару столовых ложек холодной воды и тщательно вымешать до однородного состояния.
Из приготовленной массы сформовать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и жарить на растительном масле до образования румяной корочки.
На заметку
- Подавайте котлеты с картофельным пюре, отварной гречкой или рисом, овощными салатами.
- Чтобы котлеты хорошо держали форму, подготовленный фарш рекомендуют отбить и выдержать в холодильнике около получаса.
- Батон желательно использовать не свежий, а слегка подсохший.
- Панировочные сухари можно заменить мукой или манной крупой.
- Если хотите, чтобы домашние котлеты были менее калорийными, не жарьте их, а запеките в духовке или приготовьте в пароварке.
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