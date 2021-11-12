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Котлеты домашние: проверенный рецепт

Котлеты домашние: проверенный рецепт

Ни один разрекламированный полуфабрикат не сравнится с домашней котлетой.

Что необходимо для того, чтобы котлеты удались на славу? Прежде всего качественное мясо. Не используйте фарш, который предлагают в супермаркетах или на рынке. Лучше возьмите пару кусков свежего мяса и приготовьте фарш сами. Только тогда вы почувствуете разницу. Домашние котлеты получатся гораздо нежнее и сочнее, а о вкусе и говорить не приходится.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг говядины
  • 0,5 кг свинины
  • 500 мл молока
  • 200 г батона
  • 2 луковицы
  • 2 зубка чеснока
  • панировочные сухари
  • растительное масло
  • вода
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

С батона срезать корки и замочить на 10-15 минут в молоке.

Мясо нарезать кусками, провернуть через мясорубку, добавить отжатый батон, натертый на мелкой терке лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить, подлить пару столовых ложек холодной воды и тщательно вымешать до однородного состояния.

Из приготовленной массы сформовать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и жарить на растительном масле до образования румяной корочки.

На заметку

  • Подавайте котлеты с картофельным пюре, отварной гречкой или рисом, овощными салатами.
  • Чтобы котлеты хорошо держали форму, подготовленный фарш рекомендуют отбить и выдержать в холодильнике около получаса.
  • Батон желательно использовать не свежий, а слегка подсохший.
  • Панировочные сухари можно заменить мукой или манной крупой.
  • Если хотите, чтобы домашние котлеты были менее калорийными, не жарьте их, а запеките в духовке или приготовьте в пароварке.

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