Котлеты домашние: проверенный рецепт

Ни один разрекламированный полуфабрикат не сравнится с домашней котлетой.

Что необходимо для того, чтобы котлеты удались на славу? Прежде всего качественное мясо. Не используйте фарш, который предлагают в супермаркетах или на рынке. Лучше возьмите пару кусков свежего мяса и приготовьте фарш сами. Только тогда вы почувствуете разницу. Домашние котлеты получатся гораздо нежнее и сочнее, а о вкусе и говорить не приходится.

Ингредиенты:

0,5 кг говядины

0,5 кг свинины

500 мл молока

200 г батона

2 луковицы

2 зубка чеснока

панировочные сухари

растительное масло

вода

черный молотый перец

соль

Приготовление

С батона срезать корки и замочить на 10-15 минут в молоке.

Мясо нарезать кусками, провернуть через мясорубку, добавить отжатый батон, натертый на мелкой терке лук, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить, подлить пару столовых ложек холодной воды и тщательно вымешать до однородного состояния.

Из приготовленной массы сформовать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и жарить на растительном масле до образования румяной корочки.

На заметку

Подавайте котлеты с картофельным пюре, отварной гречкой или рисом, овощными салатами.

Чтобы котлеты хорошо держали форму, подготовленный фарш рекомендуют отбить и выдержать в холодильнике около получаса.

Батон желательно использовать не свежий, а слегка подсохший.

Панировочные сухари можно заменить мукой или манной крупой.

Если хотите, чтобы домашние котлеты были менее калорийными, не жарьте их, а запеките в духовке или приготовьте в пароварке.

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