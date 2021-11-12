Лише 8% оцінили свій дохід вище середнього чи як високий.

Для більшості українців основне джерело доходу - заробітна плата. Відповідне опитування провела соціологічна група "Рейтинг".

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 12 листопада.

Так, за їхніми даними, для 55% населення основне джерело доходу - зарплата, лише для третини (30%) основний дохід - пенсія, 13% отримують дохід від бізнесу, 6% - це соціальні виплати.

Свій поточний рівень доходу більшість опитаних оцінила як низький або нижчий від середнього. Водночас чверть опитаних зазначила, що їх задовільнив би щомісячний дохід до 10 тисяч гривень. Водночас стільки ж (22%) відповіли, що потребують дохід більше 30 тис. грн на місяць. Решта озвучили проміжні суми: 14% - назвали 11-15 тис., 18% - 16-20 тис., 8% - 21-25 тис., 11% - 26-30 тис. грн.

Разом з тим, майже половина українців не має чіткого плану покращення свого фінансового стану.

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