На курорти Прикарпаття впускатимуть лише туристів з COVID-документами

Тепер потрапити на прикарпатський відпочинок можна буде лише за певних умов.

В Івано-Франківській області туристи зможуть відвідувати відпочинкові й рекреаційні комплекси лише за наявності сертифікату про вакцинацію, тесту на коронавірус, або довідки про одужання від COVID-19.

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні у середу, 3 листопада.

Комісія ТЕБ і НС зобов’язала керівників відпочинкових і рекреаційних комплексів не допускати відвідувачів без "зелених" COVID-сертифікатів або без негативного результату тестування на коронавірус, який проведений не більш як за 72 години, або без підтвердженої в "Дії" довідки про одужання. Без цих документів туристи також не зможуть скористатися підвісними канатними дорогами та витягами.

За дотриманням встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів стежитиме поліція і працівники Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, від 30 жовтня Івано-Франківська область відповідає "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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