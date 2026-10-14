Зеленський відповів, чи планує подати у відставку

Чи піде Зеленський у відставку та коли будуть вибори в Україні / © Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що не планує йти у відставку, бо вважає війну в Україні своєю відповідальністю.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.

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Ведучий відверто запитав Зеленського, чи збирається він у відставку.

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«Ні, звичайно, це (війна в Україні — Ред.) — моя відповідальність», — відповів президент.

Коли будуть вибори

Зеленський нагадав, що президентські вибори не відбутися за планом у 2024 році через воєнний стан. Він наголосив, що через вторгненян РФ мільйони людей виїхали з країни або воюють на фронті.

Тож Зеленський різко висловився на адресу Дональда Трампа та Ілона Маска, які днями закликали змінити владу в Україні.

«Ні Трамп, ні Маск, ніхто у світі не може обирати президента України. Це може зробити лише народ України», — заявив глава держави.

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Він пояснив, що наразі неможливо провести вибори через війну. Також Зеленський вважає, що виборів вимагають ті, хто хоче його замінити.

«Деякі великі хлопці хочуть мене змінити, тому що я ніколи не визнаю українську землю російською землею», — переконує він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що його зрадили, і розкритикував Трампа.

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