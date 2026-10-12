Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова організувати та провести вибори, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає НОВИНИ.LIVE.

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«Росія атакує Україну вдень і вночі, а за новою тактикою РФ удари відбуваються щогодини. За таких умов організувати вибори з міркувань безпеки неможливо», — зазначив він.



Водночас Зеленський уточнив, що навіть за умови перемир’я проведення виборів суперечить чинному українському законодавству. Однак якщо США домовляться з Росією про повне припинення вогню, Україна готова розглядати це питання.

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Вибори в Україні під час війни — що відомо

У грудні 2025 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи щодо можливості проведення виборів, головою якої обрали Олександра Корнієнка.

7 січня 2026 року Зеленський заявив, що в лютому може розпочатися підготовка змін до законодавства щодо виборів і референдуму, але це залежить від мирних переговорів.

Президент України заявив про готовність провести вибори на тлі тиску президента США Дональда Трампа. Той закликав Україну провести президентські вибори. За словами Зеленського, 90% українців проти проведення виборів зараз.

Видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Україна планує проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з країною-агресором Росією до 15 травня 2026 року.

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Згодом інформагентство «Укрінформ» із посиланням на джерело в Офісі президента заявило, що проведення виборів в Україні найближчим часом малоймовірне, оскільки Росія продовжує завдавати ударів, зокрема й по цивільному населенню.

Не так давно Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори президента за умови, якщо буде хоча б двомісячне перемир’я.

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