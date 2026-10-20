Україна стала другою у світі за боргом перед МВФ: сума вражає

Борг України перед МВФ / © Getty Images

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Україна піднялася на другу позицію у світовому списку країн із найбільшим обсягом заборгованості перед Міжнародним валютним фондом. Станом на кінець вересня 2026 року сума зобов’язань України сягнула 14,5 млрд доларів.

Про це йдеться на сайті МВФ.

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Україна стала другою у світовому рейтингу боржників МВФ

У розрахункових одиницях установи — спеціальних правах запозичення (СПЗ) — український борг оцінюється в 10,69 млрд.

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Беззаперечним лідером за обсягами запозичень залишається Аргентина, чий борг досяг позначки 56,9 млрд доларів, що еквівалентно 41,97 млрд СПЗ. До топ-5 боржників МВФ увійшли такі країни:

Аргентина — 56,9 млрд доларів. Україна — 14,5 млрд доларів. Пакистан — 10,8 млрд доларів. Єгипет — 10,7 млрд доларів. Еквадор — 9,6 млрд доларів.

З огляду на статистику, Україна є першою серед усіх країн європейського континенту за рівнем боргу перед МВФ.

Показник України орієнтовно в шість разів перевищує сумарну заборгованість усіх решти європейських країн разом узятих.

Нещодавно МВФ погіршив прогноз зростання української економіки на 2026 рік.

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Державний бюджет України 2027: скільки трильйонів бракує

Нагадаємо, уряд подав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік із касовим розривом у 1,624 трлн гривень: за запланованих доходів у 5,648 трлн грн видатки сягнуть 7,272 трлн грн. Левова частка витрат — 86% усіх доходів — передбачена на безпеку й оборону.

Попри дефіцит, документ закладає зростання соціальних стандартів: мінімальна зарплата має зрости до 9546 грн, а мінімальна пенсія — до 2878 грн. Уповільнення інфляції прогнозується на рівні 8,0%, середньомісячна зарплата — 34 409 грн, а середньорічний курс долара — 47,1 грн.

Економічні експерти називають кошторис ризикованим та незбалансованим, зазначаючи, що він фактично є «бюджетом війни» та переліком фінансово не підтверджених побажань. Майже всі власні податкові надходження спрямовуються на армію, тоді як соціальна та гуманітарна сфери повністю залежать від зовнішньої допомоги.

Головними ризиками аналітики вважають можливі затримки міжнародних виплат через вибори й «втому від війни» в країнах-партнерах, а також потенційне погіршення безпекової та енергетичної ситуації.

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