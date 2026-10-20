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Украина стала второй в мире по долгу перед МВФ: сумма впечатляет
Украина стала второй крупнейшей страной-должником МВФ в мире, уступив лишь Аргентине. По данным фонда, к концу сентября 2026 года украинские обязательства выросли до $14,5 млрд.
Украина поднялась на вторую позицию в мировом списке стран с самым большим объемом задолженности перед Международным валютным фондом. По состоянию на конец сентября 2026 сумма обязательств Украины достигла 14,5 млрд долларов.
Об этом говорится на сайте МВФ.
Украина стала второй в мировом рейтинге должников МВФ
В расчетных единицах учреждения — специальных правах заимствования (СПЗ) — украинский долг оценивается в 10,69 млрд.
Безоговорочным лидером по объемам заимствований остается Аргентина, чей долг достиг отметки 56,9 млрд долларов, что эквивалентно 41,97 млрд СПЗ. В топ-5 должников МВФ вошли следующие страны:
Аргентина — 56,9 млрд долларов.
Украина — 14,5 млрд долларов.
Пакистан — 10,8 млрд долларов.
Египет — 10,7 млрд долларов.
Эквадор — 9,6 млрд долларов.
Учитывая статистику, Украина является первой среди всех стран европейского континента по уровню долга перед МВФ.
Показатель Украины ориентировочно в шесть раз превышает суммарную задолженность всех остальных европейских стран вместе взятых.
Недавно МВФ ухудшил прогноз роста украинской экономики на 2026 год.
Государственный бюджет Украины 2027: сколько триллионов не хватает
Напомним, правительство подало в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2027 год с кассовым разрывом в 1,624 трлн гривен: при запланированных доходах в 5,648 трлн грн расходы составят 7,272 трлн грн. Львиная доля расходов — 86% всех доходов — предусмотрена на безопасность и оборону.
Несмотря на дефицит документ закладывает рост социальных стандартов: минимальная зарплата должна вырасти до 9546 грн, а минимальная пенсия — до 2878 грн. Замедление инфляции прогнозируется на уровне 8,0%, среднемесячная зарплата — 34 409 грн, а среднегодовой курс доллара — 47,1 грн.
Экономические эксперты называют смету рискованной и несбалансированной, отмечая, что она фактически является «бюджетом войны» и перечнем финансово не подтвержденных пожеланий. Почти все собственные налоговые поступления направляются в армию, тогда как социальная и гуманитарная сферы полностью зависят от внешней помощи.
Главными рисками аналитики считают возможные задержки международных выплат из-за выборов и «усталости от войны» в странах-партнерах, а также потенциального ухудшения ситуации в сфере безопасности и энергетической деятельности.