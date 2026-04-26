Зеленский сообщил, на что потратят рекордный кредит от ЕС

Владимир Зеленский

Кредит в размере 90 миллиардов евро от Евросоюза Украина использует на нужды армии и подготовку к зиме. Украина рассчитывает, что первый транш будет предоставлен как можно скорее.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент ТСН.ua Елена Чернякова.

«Речь идет о нескольких траншах. Безусловно, первый транш мы будем нацеливать на внутреннее производство защиты Украины. И не только защиты. То есть дроны и все это направление. Вторая история — это энергетика. Как мы говорили об этом, что нам нужно защитить все, что успеем, все, что сможем. Нужно максимально это сделать и готовиться к зиме», — сказал он.

Напомним, ЕС разблокировал кредит Украины в 90 миллиардов евро.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает получать финансирование в течение 2026-2027 годов, а первый платеж ожидается уже в мае-июне.

Вместе с деньгами ЕС принял 20-й пакет санкций против России. Президент Евросовета Антониу Кошта заявил, что стратегия остается неизменной: помогать Украине и одновременно ослаблять военную машину агрессора.

19 марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита в 90 млрд евро, устроив демарш на саммите в Брюсселе.

Однако вскоре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, ЕС предоставит Украине 90 млрд евро кредита на 2026–2028 годы.