Непогода в Украине унесла жизни двух человек, более 1100 городов и сел без света (фото)
Из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще двое ранены: спасатели ликвидируют последствия в 13 областях.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
В Черкассах погиб человек — дерево упало на квадроцикл во время движения еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка.
Обесточен 1121 населенный пункт.
Совершено 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ. Привлечены 647 спасателей и 150 единиц техники.
ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными!
Спасатели ГСЧС продолжают работать в усиленном режиме.
Напомним, на Буковине деревья упали на детскую площадку: госпитализированы две девочки.