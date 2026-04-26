Непогода в Украине унесла жизни двух человек, более 1100 городов и сел без света (фото)

Смертельное ненастье в Украине / © ГСЧС Украины

Из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще двое ранены: спасатели ликвидируют последствия в 13 областях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

В Черкассах погиб человек — дерево упало на квадроцикл во время движения еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка.

Обесточен 1121 населенный пункт.

Совершено 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ. Привлечены 647 спасателей и 150 единиц техники.

ГСЧС призывает граждан быть крайне осторожными!

Спасатели ГСЧС продолжают работать в усиленном режиме.

Напомним, на Буковине деревья упали на детскую площадку: госпитализированы две девочки.