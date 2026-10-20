Франция / © Associated Press

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Францию охватили масштабные беспорядки. Сотни тысяч людей вышли протестовать против ухудшения уровня жизни и неудовлетворительного состояния системы образования. Но эти акции во многих городах переросли в погромы, поджоги и мародерство. Серьезно пострадала, в частности, историческая мэрия города Лимож, пережившая две мировые войны. И все это — за полгода до президентских выборов, в опросах перед которыми пока лидирует подруга Путина Марин Ле Пен. Как беспорядки отразятся на рейтингах оппозиции и власти — пока неизвестно.

Об этом говорится в материале корреспондентки «Радио Свобода» Зоряны Степаненко, подготовленном специально для ТСН.

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Что говорят туристы и жители Парижа

Париж окутан густым дымом. На его улицах раздаются взрывы, горят автомобили и здания. Кадры напоминают военную хронику. Но это — массовые беспорядки в самом сердце Западной Европы.

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Тие де Бур, турист из Нидерландов: «Здесь как будто зона боевых действий».

Ти Няй, жительница Парижа: «Наше общество действительно очень больно, тяжело больно. И я не знаю, куда мы движемся».

От мирных протестов до поджогов и разрушения мэрии в Лиможе

А началось все с мирных протестов по всей Франции. Сотни тысяч людей возмутились ростом стоимости жизни. Многие не могут позволить себе даже самое необходимое.

Кантен Левилу, участник протеста: «Посмотрите , сколько стоят продукты, горючее и все остальное. Просто страшно, насколько все подорожало».

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Дана, сотрудница рекламной индустрии: «Мы объединяемся. Сегодня здесь все — студенты, фермеры и все, кто хочет в будущем достойно жить во Франции».

Президент Франции заявляет, что понимает недовольство людей. Рост цен на горючее Эмманюэль Макрон связывает с конфликтом на Ближнем Востоке. Чтобы найти выход из кризиса, он поручил правительству провести переговоры с профсоюзами и бизнесом. В то же время президент осуждает насилие и погромы во время протестов.

Однако мирные демонстрации привели к столкновениям с полицией, погромам и поджогам. Обрушение части крыши горящей мэрии в Лиможе — пожалуй, самые шокирующие кадры беспорядков во Франции. Здание XIX века пережило две мировые войны, но серьезно пострадало во время нынешних погромов.

Франсуаза Фори, жительница Лиможа: «У меня сердце разрывается. Когда все обрушилось, мне показалось, будто я снова увидела, как падает шпиль Нотр-Дама!»

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Гийом Герен, мэр Лиможа: «Полиция боролась с большим упорством, но ей просто не хватило необходимых ресурсов. К шествию присоединилась группа молодых идиотов, которых, очевидно, привлекло желание получить дозу адреналина».

Последствия погромов и реакция властей

В ходе беспорядков во Франции задержали более двух с половиной тысяч человек. Почти тысяча полицейских и жандармов получили ранения.

Эмманюэль Макрон, президент Франции: «Глядя на эти кадры, мы все задавали себе вопрос: о чем они думают? Как французы могут так поступать с Францией? Франция — великая демократическая страна. Заслуживает ли она таких дискуссий? Они должны проходить на общественных собраниях и внутри политических партий, а не посредством насилия на улицах».

Улицы французских городов выглядят ужасно. Некоторые здания сгорели, дорогие бутики и супермаркеты разграблены. Стены домов исписаны оскорбительными граффити.

Альберт Карвалью, житель Парижа: «Я живу здесь уже 40 лет и никогда не видел ничего подобного. Здесь настоящий ад — повсюду».

Политический контекст: выборы и угроза поддержке Украины

Французские власти обвиняют в погромах ультралевых радикалов. А оппозиционное «Национальное объединение» обвиняет правительство в неспособности остановить беспорядки.

Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии «Национальное объединение»: «Наша страна оказалась зажатой в тисках — или даже взятой в заложники — между насилием и бессилием. Через шесть месяцев французы смогут выбрать другой путь — путь сильной власти и восстановления безопасности, суверенитета и уважения к демократии».

Через полгода во Франции состоятся президентские выборы. Эмманюэль Макрон больше не сможет баллотироваться. А его давняя соперница Марин Ле Пен намерена вновь побороться за президентский пост. По последним опросам, она лидирует. Ле Пен выступает за ограничение иммиграции. Именно миграционную политику Франции, например, Дональд Трамп считает одной из причин нынешних беспорядков. Кроме того, Ле Пен стремится ограничить дальнейшую финансовую помощь Украине.

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