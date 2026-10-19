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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Во Франции массовые протесты переросли в погромы и мародерства — что происходит в городах (фото)

После массовых протестов во Франции улицы нескольких крупных городов охватили погромы, поджог и стычки с полицией.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Протестующие начали строить баррикады и поджигать их

Протестующие начали сооружать баррикады и поджигать их / © Associated Press

Протесты во Франции нанесли ущерб на сотни миллионов евро, пострадали около 1500 магазинов и торговых точек.

Об этом сообщил президент Федерации розничной торговли Александр Бомпар, передает The Guardian.

В Париже, Марселе, Ницце, Нанте, Бордо, Лиможе, Лилле, Тулузе и Страсбурге было разграблено множество торговых точек — супермаркетов, аптек, бутиков, магазинов одежды, оптик, магазинов косметики и бытовой электроники.

Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес отметил, что во время протестов 18 октября в стране было задержано более 1800 человек.

В сообщении в социальной сети X Нуньес заявил, что «Республика не отступит», добавив, что во время демонстраций пострадали более 500 полицейских, жандармов и пожарных.

В Сент-Этьене участнику протеста оторвало руку полицейской гранатой, которую правоохранители применили для разгона толпы, сообщил агентству AFP источник в полиции.

В городах активизировались мародеры / © Associated Press

В городах активизировались мародеры / © Associated Press

Протесты во Франции — что известно

Около 550 тысяч человек приняли участие в массовых акциях протеста против роста стоимости жизни и высоких цен на топливо, состоявшихся в субботу во Франции, сообщило МВД страны. В Париже, Марселе и ряде других городов демонстрации переросли в стычки с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих. В других городах беспорядки сопровождались поджогами и мародерством.

В Лиможе было подожжено здание мэрии, которому более 140 лет. В Марселе протестующие ворвались в мэрию и осквернили здание анархическими граффити, в Лионе был подожжен туристический офис города, в Бордо пострадал полицейский объект.

Митингующие поджигают машины / © Associated Press

Митингующие поджигают машины / © Associated Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции нет места насилию.

«Те, кто нарушал общественный порядок, нападал на префектуры и предприятия, грабил даже наши муниципальные советы, будут привлечены к ответственности и наказаны», — написал Макрон в соцсети X.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что люди имеют право на мирный протест, однако «поджогов, ограблений и нападений» не должно быть.

«Тем, кто явно хочет использовать это насилие как разминку перед президентскими выборами, я заявляю четко: мы не позволим себя запугать. Никто не будет навязывать свою политическую программу посредством насилия», — сказал Лекорню.

Протесты, которые превратились в беспорядок / © Associated Press

Протесты, которые превратились в беспорядок / © Associated Press

Акциям протеста предшествовали трехнедельные демонстрации старшеклассников, которые присоединились к профсоюзам и лидерам движения «желтых жилетов».

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