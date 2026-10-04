- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Протесты школьников обернулись хаосом — улицы в огне, копы бьют митингующих (фото)
Протесты охватили Париж, Марсель, Страсбург, Тур и Лилль. На этой неделе к акциям присоединились учащиеся более 1200 французских школ.
Во Франции полиция задержала более 5 тысяч человек во время общенациональных протестов старшеклассников, спровоцированных состоянием учебных заведений, переполненными классами и хроническим браком учителей.
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что протесты начались в бедных пригородах Парижа, после чего распространились на столицу и другие города, в частности, Марсель, Страсбург, Тур и Лилль. В общей сложности к акциям присоединились учащиеся более 1200 французских старших школ. Во время столкновений полиция в отдельных случаях применяла слезоточивый газ и резиновые шары. Часть протестующих получила серьезные травмы, среди которых повреждения глаз, выбитые зубы и сотрясение мозга.
Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал ситуацию «атмосферой неприемлемого насилия» и призвал митингующих к порядку.
Протесты во Франции — фото
Напомним, немецкие школьники протестуют против обязательного военного учета и не хотят воевать против РФ.