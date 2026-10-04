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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Протесты школьников обернулись хаосом — улицы в огне, копы бьют митингующих (фото)

Протесты охватили Париж, Марсель, Страсбург, Тур и Лилль. На этой неделе к акциям присоединились учащиеся более 1200 французских школ.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Во Франции продолжаются масштабные протесты старшеклассников

В Франции продолжаются масштабные протесты старшеклассников / © Associated Press

Во Франции полиция задержала более 5 тысяч человек во время общенациональных протестов старшеклассников, спровоцированных состоянием учебных заведений, переполненными классами и хроническим браком учителей.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что протесты начались в бедных пригородах Парижа, после чего распространились на столицу и другие города, в частности, Марсель, Страсбург, Тур и Лилль. В общей сложности к акциям присоединились учащиеся более 1200 французских старших школ. Во время столкновений полиция в отдельных случаях применяла слезоточивый газ и резиновые шары. Часть протестующих получила серьезные травмы, среди которых повреждения глаз, выбитые зубы и сотрясение мозга.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес назвал ситуацию «атмосферой неприемлемого насилия» и призвал митингующих к порядку.

Протесты во Франции — фото

На фоне протестов происходят столкновения с полицией / © Associated Press

На фоне протестов происходят столкновения с полицией / © Associated Press

Масштаб нынешних протестов уже сравнивают с мощной волной школьных акций во Франции 1990-х годов / © Associated Press

Масштаб нынешних протестов уже сравнивают с мощной волной школьных акций во Франции 1990-х годов / © Associated Press

Школьники жалуются на переполненные классы, нехватку педагогов и неудовлетворительное состояние учебных заведений / © Associated Press

Школьники жалуются на переполненные классы, нехватку педагогов и неудовлетворительное состояние учебных заведений / © Associated Press

Особенно остро проблема проявляется в департаменте Сена-Сен-Дени, где расположены бедные пригороды Парижа / © Associated Press

Особенно остро проблема проявляется в департаменте Сена-Сен-Дени, где расположены бедные пригороды Парижа / © Associated Press

Участники акций требуют обеспечить школам надлежащее финансирование и равные условия для учащихся независимо от места жительства / © Associated Press

Участники акций требуют обеспечить школам надлежащее финансирование и равные условия для учащихся независимо от места жительства / © Associated Press

Напомним, немецкие школьники протестуют против обязательного военного учета и не хотят воевать против РФ.

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