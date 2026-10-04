Неожиданное наступление украинских роботов: операция "Вивальди" разрушила планы Путина под Лиманом

Наземный боевой робот / Архивное фото / © telegraph.co.uk

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Этой осенью детали уникальной украинской контрнаступательной операции под кодовым названием «Вивальди», которая началась еще в мае на востоке Донбасса, наконец-то стали известны общественности. Неожиданное массовое применение Силами обороны Украины боевых роботов позволило нивелировать достижения российской армии за год войны и нанести серьезный стратегический удар по территориальным амбициям Владимира Путина.

Об изменении логики современной войны и успехах ВСУ на Лиманском направлении пишет CNBC.

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Десант наземных дронов и успехи операции «Вивальди»

Эксперты по безопасности отмечают, что во время наступления Третий армейский корпус ВСУ смог развернуть крупные беспилотники-бомбардировщики и дистанционно управляемые наземные комплексы прямо в тылу врага. Патрик Болдер, эксперт по обороне в Гаагском центре стратегических исследований, пояснил, что украинцам удалось получить полный контроль над воздушным пространством в районе Лимана и провести успешную дезинформационную кампанию.

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Получив преимущество в небе, ВСУ задействовали большие БПЛА для десантирования безэкипажных наземных платформ в русский тыл. Это позволило эффективно атаковать вражеские войска сзади без риска для жизни собственных солдат.

По словам бригадного генерала Андрея Белецкого, только во время третьей фазы операции украинские силы деоккупировали 51 квадратный километр территории, а общая площадь освобожденных земель составила 176 квадратных километров. Во время этих боев россияне потеряли более 2000 военных убитыми и ранеными, еще более 250 оккупантов попали в украинский плен.

Изменение логики войны и реакция Зеленского

Применение роботизированных систем коренным образом изменило саму специфику ведения боевых действий на этом участке фронта. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан подчеркнул, что там, где раньше требовалось присутствие десятков или сотен солдат, теперь все чаще разворачиваются безопасные дистанционно управляемые платформы.

Президент Владимир Зеленский после встречи с военными, проводящими это контрнаступление, высоко оценил их достижения и отметил необходимость расширения такого опыта.

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«Во время „Вивальди“ эта возможность позволила нам добиться многого. Мы будем масштабировать это, чтобы все чаще и чаще наиболее опасные задачи на фронте выполняли дрон, а не воин», — заявил глава государства.

Крах российских планов в Донецкой области

Хотя западные эксперты призывают не считать это локальное наступление окончательным решающим прорывом, оно посылает мощнейший сигнал и Москве, и западным партнерам Киева. Операция продемонстрировала, что украинская высокоинновационная армия сохраняет способность успешно побеждать Россию на поле боя.

Патрик Болдер назвал эту операцию серьезным ударом по путинским планам, ведь теперь захват Донбасса выглядит для Кремля очень далекой перспективой. Украинские защитники заняли более выгодные рубежи, что максимально усложнит дальнейшие попытки россиян продвигаться вперед.

По данным украинской разведки, политическое руководство РФ ранее ставило своим генералам задачу полностью захватить Донецкую область до конца текущего года. Однако из-за катастрофических провалов сроки пришлось сдвинуть на март следующего. Именно на ключевых направлениях — Константиновском, Славянском и Краматорском — российская армия сейчас несёт самые тяжелые потери, которые составляют от 70 до 80 процентов от общего количества ликвидированных оккупантов на фронте.

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Операция «Вивальди» и наступление ВСУ — последние новости

После раскрытия деталей операции Вивальди стало известно, что украинские силы еще до публичного заявления об успехах постепенно оттесняли российские войска на Лиманском направлении. ВСУ пошли в контратаки сразу на нескольких участках фронта, а в районе Лимана украинские военные начали возвращать под контроль территории, ранее захватившие российские оккупанты.

Уже 2 октября появилась оценка ISW, что украинские контратаки вблизи Лимана усложняют российские планы дальнейшего наступления на Славянск и города северного укрепленного пояса Донбасса. Операция «Вивальди» срывает планы РФ на Славянск — российские военкоры также начали говорить об ухудшении ситуации для оккупационных войск.

На этом фоне стали известны и технологические особенности украинского наступления. Во время Вивальди наземные роботизированные комплексы использовали не только для штурмовых задач, но и для разминирования маршрутов перед продвижением пехоты. Роботы уже разминировали более 30 км территории Лиманщины, что позволило уменьшить риски для военных во время продвижения.

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