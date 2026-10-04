"Я не хотел": экс-супруг Бужинской впервые отреагировал на ее признание об аборте в 19 из-за его давления

Екатерина Бужинская, Юрий Квеленков

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Бывший муж певицы Екатерины Бужинской — продюсер Юрий Квеленков — отреагировал на ее резонансные признания об аборте во время их отношений и почему они действительно расстались.

Артистка ранее рассказывала, что забеременела от Квеленкова, когда ей было 19 лет, однако тогда мужчина настоял на прерывании беременности. По словам Бужинской, он убедил ее, что ребенок помешает ее карьере, и она согласился, о чем впоследствии не раз сожалела.

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Теперь свою версию событий озвучил Квеленков. Продюсер не возразил, что на тот момент не хотел детей, однако от дальнейшего обсуждения прошлых отношений отказался, объяснив это возможной новой волной критики в свой адрес.

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«Ну, я не хотел (детей — прим. ред.). У меня уже был ребенок, которого я любил. И я знаю, что после выхода этого материала от Бужинской снова получу кучу каких-то гадостей и выдумок. Поэтому не хочу это все поднимать», — рассказал музыкант в интервью oboz.ua.

Екатерина Бужинская с Юрием Квеленковым / © Архів

До сих пор между бывшими супругами сохраняются напряженные отношения. Квеленков подтвердил слова Бужинской, что даже во время публичных мер они стараются не пересекаться. По словам мужчины, сейчас он доволен своей личной жизнью и не хочет возвращаться к конфликтам прошлого.

«Боже сохрани! Когда вижу ее где-то на концертах, пытаюсь пройти другим коридором. Поэтому лучше не будем затрагивать эту тему. Я не хочу ее раздражать, чтобы она потом меня не раздражала. У нее неплохой пиар-директор, он потом все это раздувает, я игнорирую, но люди читают этот негатив и думают: „Боже, какой подлец, какой злодей. Бил, жестко контролировал, обманывал ради денег“. Я сейчас прекрасно себя чувствую, прекрасно, понимаете? У меня есть любимая семья, любимая работа. И я не хочу это портить», — подчеркнул продюсер.

Екатерина Бужинская

Скандальный брак Бужинской и Квеленкова

Юрий Квеленков был первым мужем Екатерины Бужинской и в то же время ее продюсером. Они познакомились, когда будущей певице было 14 лет. Впоследствии рабочие отношения переросли в романтические.

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Пара прожила вместе около восьми лет. Бужинская впоследствии не раз рассказывала, что этот период ее жизни был непростым. По словам артистки, в отношениях царил жесткий контроль, она сталкивалась с унижениями и супружескими изменами. Также певица говорила об абьюзе. Именно после многих лет такие отношения Бужинская подала на развод.

К слову, недавно Екатерина Бужинская рассекретила, почему первый муж Квеленков до сих пор обижается на нее.

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