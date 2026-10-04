Киев разрывают взрывы

РФ обстреливает Киев / © Associated Press

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Сегодня, 4 октября, в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги гремят взрывы.

В настоящее время власти не сообщали подробностей о вражеской атаке.

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Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали последствия утренней атаки. В частности, в Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги.

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Отметим, враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы.

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