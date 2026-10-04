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- Украина
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Киев разрывают взрывы
В столице раздается воздушная тревога.
Сегодня, 4 октября, в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги гремят взрывы.
В настоящее время власти не сообщали подробностей о вражеской атаке.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали последствия утренней атаки. В частности, в Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу частного жилого дома. Также в этом районе обломки упали на открытой территории у дороги.
Отметим, враг нанес удар по центру Днепра. Вспыхнул пожар. Россияне атаковали помещение компании связи. На месте работают все экстренные службы.
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