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Россияне ударили пятью КАБами по Сумской общине: есть пострадавшие
Россияне ударили КАБами по Сумской общине, ранены.
Российские войска утром 4 октября нанесли удар по Сумской общине Сумской области . Враг направил по территории общины пять управляемых авиационных бомб, ранив 5 человек.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Что известно об обстреле
По предварительной информации, один из ударов пришелся вблизи многоэтажного жилого дома. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.
Предварительно двое пострадавших получили тяжелые ранения.
В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Специалисты устанавливают окончательные последствия российского удара и уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.
Напомним, РФ 3 октября атаковала Сумы четырьмя управляемыми авиабомбами . В городе зафиксировали попадание в двух местах промышленной зоны Ковпаковского района — под ударом оказались здания гражданских предприятий. По предварительной информации, люди не пострадали, последствия атаки уточняются.