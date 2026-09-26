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Посреди дня РФ ударила по центру города: есть погибшие, «прилеты» по домам — все об атаке
Россияне нанесли смертельные удары по Сумам управляемыми авиабомбами.
В субботу, 26 сентября, российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался центр города. Есть погибшие и травмированные.
Какие последствия очередной атаки на областной центр читайте в материале ТСН.ua.
Взрывы в Сумах раздались около 12:30 во время воздушной тревоги. Заметим, Воздушные силы предупреждали о КАБ и реактивных БпЛА в направлении города.
Последствия атаки
Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что, предварительно, РФ ударила по Сумам тремя КАБами. Под прицелом очутилась центральная часть города.
Попадание произошло на 2 локациях: поражены административные здания, жилые многоэтажки, а в парковой зоне неработающее кафе.
Что известно о жертвах
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в Ковпаковском районе погибли двое мужчин.
Кроме того, по меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них 11-месячный ребенок. Ее госпитализировали.
Фото последствий
Напомним, накануне, 25 сентября, РФ ударила КАБами по Сумам. Пострадали 12 жителей, в том числе 4 детей. Среди них — полуторамесячный младенец. Кроме того, 14-летняя девушка, которая в момент взрыва находилась на улице недалеко от места попадания. Ребёнок в тяжелом, но стабильном состоянии.