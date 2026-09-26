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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Посреди дня РФ ударила по центру города: есть погибшие, «прилеты» по домам — все об атаке

Россияне нанесли смертельные удары по Сумам управляемыми авиабомбами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Сумы.

Атака на Сумы. / © Сумская ОВА

В субботу, 26 сентября, российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался центр города. Есть погибшие и травмированные.

Какие последствия очередной атаки на областной центр читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы в Сумах раздались около 12:30 во время воздушной тревоги. Заметим, Воздушные силы предупреждали о КАБ и реактивных БпЛА в направлении города.

Последствия атаки

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что, предварительно, РФ ударила по Сумам тремя КАБами. Под прицелом очутилась центральная часть города.

Попадание произошло на 2 локациях: поражены административные здания, жилые многоэтажки, а в парковой зоне неработающее кафе.

Что известно о жертвах

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в Ковпаковском районе погибли двое мужчин.

Кроме того, по меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них 11-месячный ребенок. Ее госпитализировали.

Фото последствий

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Сумской горсовет

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Сумской горсовет

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Сумской горсовет

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Сумской горсовет

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Напомним, накануне, 25 сентября, РФ ударила КАБами по Сумам. Пострадали 12 жителей, в том числе 4 детей. Среди них — полуторамесячный младенец. Кроме того, 14-летняя девушка, которая в момент взрыва находилась на улице недалеко от места попадания. Ребёнок в тяжелом, но стабильном состоянии.

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