Атака на Сумы. / © Сумская ОВА

Реклама

В субботу, 26 сентября, российские войска атаковали Сумы управляемыми авиабомбами. Под ударом оказался центр города. Есть погибшие и травмированные.

Какие последствия очередной атаки на областной центр читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Взрывы в Сумах раздались около 12:30 во время воздушной тревоги. Заметим, Воздушные силы предупреждали о КАБ и реактивных БпЛА в направлении города.

Реклама

Последствия атаки

Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко сообщил, что, предварительно, РФ ударила по Сумам тремя КАБами. Под прицелом очутилась центральная часть города.

Попадание произошло на 2 локациях: поражены административные здания, жилые многоэтажки, а в парковой зоне неработающее кафе.

Что известно о жертвах

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что в Ковпаковском районе погибли двое мужчин.

Кроме того, по меньшей мере шесть человек получили ранения, среди них 11-месячный ребенок. Ее госпитализировали.

Реклама

Фото последствий

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Сумской горсовет

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Сумской горсовет

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Россияне ударили по Сумам управляемыми авиабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Напомним, накануне, 25 сентября, РФ ударила КАБами по Сумам. Пострадали 12 жителей, в том числе 4 детей. Среди них — полуторамесячный младенец. Кроме того, 14-летняя девушка, которая в момент взрыва находилась на улице недалеко от места попадания. Ребёнок в тяжелом, но стабильном состоянии.

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров