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Посеред дня РФ вдарила по центру міста: є загиблі, «прильоти» по будинках і адмінбудівлі — усе про атаку
Росіяни завдали смертельних ударів по Сумах керованими авіабомбами.
У суботу, 26 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Під ударом опинився центр міста. Є загиблі та травмовані.
Які наслідки чергової атаки на обласний центр, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Вибухи у Сумах пролунали близько 12:30 під час повітряної тривоги. Зауважимо, Повітряні сили попереджали про КАБи і реактивні БпЛА у напрямку міста.
Наслідки атаки
Очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що, попередньо, РФ вдарила по Сумах трьома КАБами. Під прицілом опинилася центральна частина міста.
Влучання сталося на 2 локаціях: уражено адміністративні будівлю, житлові багатоповерхівки, а в парковій зоні кафе, яке не працює.
Що відомо про жертв
Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що у Ковпаківському районі загинуло двоє чоловіків.
Окрім того, щонайменше шість людей отримали поранення, серед них — 11-місячна дитина. Її шпиталізували.
Фото наслідків