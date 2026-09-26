© Сумська ОВА

Реклама

У суботу, 26 вересня, російські війська атакували Суми керованими авіабомбами. Під ударом опинився центр міста. Є загиблі та травмовані.

Які наслідки чергової атаки на обласний центр, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Вибухи у Сумах пролунали близько 12:30 під час повітряної тривоги. Зауважимо, Повітряні сили попереджали про КАБи і реактивні БпЛА у напрямку міста.

Реклама

Наслідки атаки

Очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомив, що, попередньо, РФ вдарила по Сумах трьома КАБами. Під прицілом опинилася центральна частина міста.

Влучання сталося на 2 локаціях: уражено адміністративні будівлю, житлові багатоповерхівки, а в парковій зоні кафе, яке не працює.

Що відомо про жертв

Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що у Ковпаківському районі загинуло двоє чоловіків.

Окрім того, щонайменше шість людей отримали поранення, серед них — 11-місячна дитина. Її шпиталізували.

Реклама

Фото наслідків

Росіяни вдарили по Сумах керованими авіабомбами. / © Сумська міська рада

Росіяни вдарили по Сумах керованими авіабомбами. / © Сумська міська рада

Росіяни вдарили по Сумах керованими авіабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Росіяни вдарили по Сумах керованими авіабомбами. / © Telegram "Кордон. Медіа"

Новина доповнюється

Новини партнерів

Новини партнерів