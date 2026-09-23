РФ атакувала обласний центр КАБами: вирує пожежа, є постраждалі (відео)

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Сьогодні вдень, 23 вересня, російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар і голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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Попередньо, зафіксовано три влучання КАБів. Ворог атакував житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову. Пошкоджені автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.

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Чотирьох поранених уже доставили до лікарні. Інформація щодо постраждалих та усіх наслідків ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці 23 вересня російські військові атакували Ковпаківський район Сум з далекобійної артилерії. Постраждала щонайменше одна людина.

Раніше повідомлялося, що атака на Суми забрала життя батьків 7-річного хлопчика, дитина в реанімації.

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