ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала обласний центр КАБами: вирує пожежа, є постраждалі (відео)

Удень 23 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
РФ атакувала обласний центр КАБами: вирує пожежа, є постраждалі (відео)

Сьогодні вдень, 23 вересня, російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами (КАБами).

Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар і голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Попередньо, зафіксовано три влучання КАБів. Ворог атакував житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову. Пошкоджені автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.

/ © Telegram "Кордон. Медіа"

© Telegram "Кордон. Медіа"

Чотирьох поранених уже доставили до лікарні. Інформація щодо постраждалих та усіх наслідків ворожої атаки уточнюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці 23 вересня російські військові атакували Ковпаківський район Сум з далекобійної артилерії. Постраждала щонайменше одна людина.

Раніше повідомлялося, що атака на Суми забрала життя батьків 7-річного хлопчика, дитина в реанімації.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie