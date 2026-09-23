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РФ атакувала обласний центр КАБами: вирує пожежа, є постраждалі (відео)
Удень 23 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах
Сьогодні вдень, 23 вересня, російські війська завдали удару по Сумах керованими авіабомбами (КАБами).
Про це повідомили в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар і голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Попередньо, зафіксовано три влучання КАБів. Ворог атакував житловий сектор, об’єкти цивільної інфраструктури та нежитлову забудову. Пошкоджені автомобілі. На місці одного з влучань виникла масштабна пожежа.
Чотирьох поранених уже доставили до лікарні. Інформація щодо постраждалих та усіх наслідків ворожої атаки уточнюється.
Нагадаємо, сьогодні вранці 23 вересня російські військові атакували Ковпаківський район Сум з далекобійної артилерії. Постраждала щонайменше одна людина.
Раніше повідомлялося, що атака на Суми забрала життя батьків 7-річного хлопчика, дитина в реанімації.