Сумщина у вогні: горіли будинки, поранення отримало немовля

РФ атакувала Сумщину / © Associated Press

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Росіяни вночі атакували Сумську область. Внаслідок влучання ворожого безпілотника в мікрорайоні Загребелля в Конотопі загорівся приватний житловий будинок.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.

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«Сьогодні вночі маємо приліт ворожого дрону на Загребеллі в приватному секторі. Знищені господарські будівлі, суттєво пошкоджені будинки, згоріло авто», — зазначив він.

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За даними поліції регіону, упродовж доби війська РФ продовжували атакувати населені пункти області. Внаслідок ворожих ударів тілесні ушкодження отримали четверо осіб.

«У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА тілесні ушкодження отримала 6-місячна дитина», — зазначили у відомстві.

Атака по Україні — останні новини

У ніч проти 13 вересня російська окупаційна армія здійснила нову повітряну атаку на Україну. Ворог задіяв 453 БПЛА різних типів та «Бандеролі».

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Просто зараз триває друга хвиля «шахедного» терору регіонів, а саме по Львівщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині — в областях фіксуються дрони, а в містах — вибухи.

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