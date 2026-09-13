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Сумщина у вогні: горіли будинки, поранення отримало немовля
Уночі регіон знову перебував під ворожим ударом. Поліція та місцева влада повідомили про наслідки атаки.
Росіяни вночі атакували Сумську область. Внаслідок влучання ворожого безпілотника в мікрорайоні Загребелля в Конотопі загорівся приватний житловий будинок.
Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін.
«Сьогодні вночі маємо приліт ворожого дрону на Загребеллі в приватному секторі. Знищені господарські будівлі, суттєво пошкоджені будинки, згоріло авто», — зазначив він.
За даними поліції регіону, упродовж доби війська РФ продовжували атакувати населені пункти області. Внаслідок ворожих ударів тілесні ушкодження отримали четверо осіб.
«У Кролевецькій громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА тілесні ушкодження отримала 6-місячна дитина», — зазначили у відомстві.
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