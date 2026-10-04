Росіяни вдарили п’ятьма КАБами по Сумській громаді: є постраждалі

Стовп диму

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Російські війська вранці 4 жовтня завдали удару по Сумській громаді Сумської області. Ворог спрямував по території громади п’ять керованих авіаційних бомб, поранивши 5 людей.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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Що відомо про обстріл

За попередньою інформацією, один із ударів припав поблизу багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей.

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Попередньо, двоє постраждалих дістали тяжкі поранення.

Наразі на місці працюють відповідні служби. Фахівці встановлюють остаточні наслідки російського удару та уточнюють інформацію про постраждалих і пошкодження.

Нагадаємо, РФ 3 жовтня атакувала Суми чотирма керованими авіабомбами. У місті зафіксували влучання у двох місцях промислової зони Ковпаківського району — під ударом опинилися будівлі цивільних підприємств. За попередньою інформацією, люди не постраждали, наслідки атаки уточнюються.

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