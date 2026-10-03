Росія посеред дня вдарила бомбами по обласному центру: “прильоти” у двох локаціях – перші деталі

Росіяни вдарили КАБами по підприємствах у Сумах / © Укрінформ

Реклама

У Сумах під час російського авіаудару зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram.

Реклама

За словами посадовця, ворог випустив по місту чотири керовані авіаційні бомби (КАБи).

Реклама

Унаслідок атаки сталися влучання на двох локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району. Під удар потрапили будівлі цивільних підприємств.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Обставини ворожої атаки та наслідки руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч проти 2 жовтня у Зарічному районі Сум через удари ворожого БпЛА «Молнія» було пошкоджено три багатоповерхівки: вибито близько 30 вікон і балконних рам, також понівечено припарковані поряд автівки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів