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Росія посеред дня вдарила бомбами по обласному центру: “прильоти” у двох локаціях – перші деталі
Російські війська завдали авіаудару чотирма КАБами по промисловій зоні Ковпаківського району в Сумах, пошкодивши будівлі цивільних підприємств.
У Сумах під час російського авіаудару зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram.
За словами посадовця, ворог випустив по місту чотири керовані авіаційні бомби (КАБи).
Унаслідок атаки сталися влучання на двох локаціях у промисловій зоні Ковпаківського району. Під удар потрапили будівлі цивільних підприємств.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Обставини ворожої атаки та наслідки руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, що в ніч проти 2 жовтня у Зарічному районі Сум через удари ворожого БпЛА «Молнія» було пошкоджено три багатоповерхівки: вибито близько 30 вікон і балконних рам, також понівечено припарковані поряд автівки. За попередньою інформацією, постраждалих немає.