Теракт в літаку FlyDubai може мати ісламістський слід: що відомо про другого пілота

Літак FlyDubai після приземлення / © Associated Press

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Другого пілота, якого підозрюють у нападі на капітана пасажирського літака авіакомпанії Flydubai, раніше перевели на іншу посаду в національній авіакомпанії Оману через занепокоєння щодо його радикальних поглядів. Йдеться про громадянина Оману Хамама аль-Хаммамі, який 30 вересня був другим пілотом рейсу Flydubai з Дубая до Тель-Авіва.

Про це повідомляє CNN із посиланням на два джерела, обізнані із ситуацією, та ізраїльського посадовця.

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За даними джерел CNN, аль-Хаммамі свого часу відсторонили від льотної підготовки в Oman Air через побоювання щодо його екстремістських поглядів і призначили на іншу посаду в авіакомпанії.

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Ця інформація стала однією з ключових нових деталей розслідування нападу на борту літака, оскільки після звільнення з Oman Air чоловік згодом продовжив працювати в інших авіакомпаніях і зрештою опинився в кабіні літака Flydubai.

Пілота відсторонили від польотів в Омані

CNN повідомляє, що аль-Хаммамі близько семи років працював в Oman Air і залишив компанію в лютому 2025 року. Одне з джерел розповіло, що його перевели з льотної роботи на іншу посаду після того, як у компанії виникли побоювання щодо його радикальних поглядів.

Згодом чоловік працював у Royal Air Maroc, а в січні 2026 року залишив цю компанію. За даними ізраїльського посадовця, у Flydubai він працював близько восьми місяців.

У Royal Air Maroc підтвердили Reuters, що аль-Хаммамі 2025 року проходив у компанії тримісячне навчання, однак його заявку на подальшу роботу відхилили. Авіакомпанія не уточнила причин такого рішення.

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У нападника були ісламістські погляди

CNN також вивчила видалені профілі аль-Хаммамі в соцмережах. За даними телеканалу, вони свідчать про його глибоку релігійність і радикально консервативні, зокрема ісламістські, погляди.

У видалених дописах аль-Хаммамі розповідав, зокрема, про труднощі, з якими стикалася його мати, шукаючи йому майбутню дружину, яка погодилася б на його умови: носити нікаб, закриття для обличчя, і припинити працювати після одруження. Він також засуджував змішані за статтю робочі місця, стверджуючи, що вони розбещують жінок.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що підозрюваний, імовірно, пройшов «ісламістську радикальну індоктринацію». Водночас остаточні мотиви його дій ще встановлює слідство.

Особливу увагу розслідування привернуло до того, що чоловік працював пілотом на міжнародних рейсах після того, як в Oman Air виникли побоювання щодо його поглядів.

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Другий пілот напав на капітана із сокирою

За даними Reuters, генеральний прокурор Об’єднаних Арабських Еміратів Хамад Сейф аш-Шамсі заявив, що другий пілот намагався вчинити «терористичний акт». Він атакував капітана в кабіні за допомогою пожежної сокири, яка є штатним аварійним обладнанням літака, а потім намагався захопити керування.

Пасажири та члени екіпажу змогли приборкати нападника. Керування літаком перебрав резервний пілот, який перебував на борту, після чого Boeing 737 здійснив посадку в аеропорту Табук на північному заході Саудівської Аравії. Там другого пілота затримали правоохоронці.

Reuters зазначає, що на борту перебували понад 170 пасажирів і членів екіпажу, причому більшість пасажирів були громадянами Ізраїлю. Саме тому інцидент викликав особливу увагу ізраїльських правоохоронних органів.

Ізраїль долучився до розслідування

Після посадки в Саудівській Аравії другого пілота згодом перевезли до Абу-Дабі. Ізраїльські слідчі мають брати участь у розслідуванні разом із представниками ОАЕ.

Ізраїльська влада також з’ясовує, чи діяв аль-Хаммамі самостійно, чи міг отримувати чиїсь вказівки. Розслідування очолюють Об’єднані Арабські Емірати.

Окреме питання, яке тепер мають з’ясувати слідчі, — як пілот, щодо якого раніше виникали побоювання через радикальні погляди, зміг потрапити до складу екіпажу рейсу до Тель-Авіва.

Flydubai заявила, що не може коментувати деталі інциденту, доки триває розслідування. Остаточні висновки щодо мотивів другого пілота та обставин нападу поки не оприлюднені.

Нагадаємо, авіакомпанія Flydubai тимчасово припинила виконувати всі рейси до та із Ізраїлю після інциденту на борту літака, який 30 вересня летів із Дубая до Тель-Авіва.

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