Рецепт крем-супу з цвітної капусти та мигдалю / © Credits

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Цвітна капуста давно перестала бути просто гарніром. У рецепті, про який розповів шеф-кухар Джозеф Хадад, вона перетворюється на основу оксамитового крем-супу, а обсмажений мигдаль додає йому глибини та приємного горіхового аромату. Трохи чебрецю, селери та вершкового масла, і проста овочева страва набуває ресторанного характеру.

Інгредієнти цвітна капуста, нарізана тонкими скибочками 500 г шалот, дрібно нарізаний 2 шт. біла цибулина, нарізана 1 шт. селера, нарізана великими кубиками ¼ кореня селера, тонко нарізана 1 стебло вершкове масло 70 г оливкова олія 4 ст. л чебрець 4 гілочки мигдальні пластівці чи очищений свіжий мигдаль 100 г вода чи овочевий бульйон 2 л сіль білий перець

Приготування

У великій каструлі розтопіть вершкове масло з оливковою олією. Поки олія ще не нагрілася, додайте цибулю, шалот і чебрець. Готуйте на помірному вогні, щоб овочі поступово стали м’якими та віддали свій аромат. Додайте стебло та корінь селери й готуйте до легкого розм’якшення. Потім всипте мигдаль. Обсмажуйте його 5–7 хв, поки він злегка не підрум’яниться, бо саме так горіхи розкриють свій насичений аромат. Додайте цвітну капусту та готуйте ще 5–7 хв, постійно помішуйте. Влийте воду чи овочевий бульйон, приправте сіллю та перцем і залиште суп варитися, доки всі овочі повністю не стануть м’якими. Перекладіть суп у блендер і збийте до кремової консистенції. Перед подаванням додайте зверху кілька крапель оливкової олії.

Цей суп — чудовий приклад того, як кілька простих продуктів можуть заграти зовсім по-новому. Цвітна капуста дарує ніжну основу, мигдаль — аромат і текстуру, а чебрець додає страві тонкої пряної ноти.

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