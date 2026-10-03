77-річна Вера Вонг позувала у купальнику

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

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77-річна Вера Вонг продемонструвала свою підтягнуту фігуру під час відпочинку у дворі свого будинку, що розташований у сонячному Лос-Анджелесі. Знаменита дизайнерка опублікувала в Instagram фото, на якому позувала на шезлонгу в чорному купальнику та сонцезахисних окулярах.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вонг розслабилася під променями сонця, влаштувавшись на шезлонгу біля будинку. Свій образ вона зробила максимально лаконічним — чорний купальник, великі сонцезахисні окуляри та розпущене волосся.

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«Спека в Лос-Анджелесі… З’явилася вільна хвилинка. Помітили, що у мене більше немає газону? Зате погода чудова», — написала вона у підписі до знімка.

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Шанувальники Вонг не раз відзначали її неймовірну фігуру. Дизайнерка відома своїм моложавим та ефектним зовнішнім виглядом і регулярно ділиться фотографіями зі свого повсякденного життя та з відпочинку.

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Вера Вонг / © Instagram Вера Вонг

Її часто запитують, у чому полягає секрет її стрункості. Вонг, за її словами, не любить слово «секрет» у цьому контексті, адже справа не в «чарівній дієті», а в способі життя, що триває десятиліттями. Вона вважає, що молодість — це насамперед допитливість, інтерес до життя та відсутність зацикленості на віці.

Нагадаємо, раніше Вера Вонг опублікувала рідкісні фото своїх доньок.

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