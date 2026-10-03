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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 5–11 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних діб, що припадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 5–11 жовтня.

Понеділок, 5 жовтня

День потужної космічної енергії, яка пробуджує в нас небачену досі силу — як моральну, так і фізичну. Час — що є сприятливим для понеділка — передбачає активні дії, спрямовані на руйнування старого заради створення нового. До того ж це стосується не лише професійних чи бізнес-питань, а й особистого життя. Проте будь-які фізичні дії в цей час повинні перебувати під контролем розуму, інакше можна припуститися безлічі непростимих помилок.

Вівторок, 6 жовтня

День, коли слід відмовитися від нових — важливих — проєктів, адже вони не принесуть успіху. Однак це не означає, що треба байдикувати: цього дня особливо важливо не припиняти зусиль, розпочатих раніше. Навіть невеликі кроки, зроблені в цей час, наблизять до поставленої мети й будуть гідно оцінені Всесвітом, який любить тих, хто послідовно й наполегливо робить свою справу, і всіляко допомагає їм.

Середа, 7 жовтня

День, коли брак енергії може негативно вплинути не лише на життєву ситуацію, а й на настрій, який сьогодні погіршиться. Уникнути цього можна, увімкнувши режим «енергозбереження», коли слід займатися лише справді важливими справами, відклавши менш значущі на деякий час. Насамперед, це допоможе правильно, без сварок і конфліктів, налагодити стосунки з оточенням — насамперед із близькими людьми.

Четвер, 8 жовтня

Цей день сприятливий для будь-якого виду діяльності, особливо якщо вона пов’язана з новими починаннями. Будь-які справи, які можуть зачекати, краще відкласти на інший час — шкода витрачати на них потужну творчу енергію цього періоду. Якщо всі проєкти будуть завершені, можна — і потрібно — складати плани на майбутнє, до того ж чим грандіознішими здаються наміри, тим легше їх буде втілити.

П’ятниця, 9 жовтня

Цей день, як і годиться наприкінці робочого тижня, обіцяє бути спокійним і приємним у всіх сенсах. Не варто сваритися, конфліктувати, підвищувати голос і допускати злі думки. Бажано провести цей час у тиші, займаючись тим, що цікаво і приносить задоволення — наприклад, своїм хобі.

Субота, 10 жовтня

Найнебезпечніший день у цьому місячному календарі, негативна енергетика якого становить для людини серйозну небезпеку. За стінами дому на людину можуть чекати різноманітні небезпеки, тому — якщо, звичайно, у вихідний буде така можливість — краще з нього без крайньої необхідності не виходити. Настрій буде наближатися до нуля, через що стосунки між людьми — навіть тими, хто зовсім не знає один одного, — можуть призвести до серйозних конфліктів.

Неділя, 11 жовтня

День, коли, незважаючи на вихідний, можна ставати до реалізації проєктів, підготовкою яких ми займалися останнім часом. Водночас ні з ким не можна ділитися своїми задумами та планами: навіть найближчим і найнадійнішим людям не варто розповідати про те, що ви задумали. Головна небезпека полягає в тому, що разом зі словами може зникнути енергія, необхідна для того, щоб мрія стала реальністю, а отже, усі зусилля виявляться марними.

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