6 розкішних квітів які треба посадити в жовтні, щоб мати пишне цвітіння наступного літа

Півонії / © Credits

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Жовтень — це чудова нагода поповнити свій сад квітучими рослинами та дати їм час сформувати міцну кореневу систему, необхідну для пишного цвітіння наступного року. Хоча на результат доведеться зачекати кілька місяців, такі рослини будуть значно міцнішими та витривалішими за ті, що висаджені навесні; ви можете бути впевнені, що вони не просто виживуть, а й чудово розвиватимуться.

Втім, не всі рослини люблять осіннє садіння, тому GardeningKnowHow підібрав для вас найкращі варіанти, які наповнять ваш сад розкішними квітами на довгі роки.

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Якщо висадити квітучу або готову до цвітіння рослину в осінній період, їй доведеться долати подвійний стрес: одночасно утворювати квіти та вкорінюватися на новому місці. Чим сильніший стрес відчуває рослина, тим більше вона спрямовує енергію на цвітіння, а не на розвиток коренів; а чим слабша коренева система, тим менше ресурсів вона може забезпечити для подальшого цвітіння. З настанням літньої спеки це замкнене коло може швидко призвести до загибелі рослини. Усім нам доводилося викопувати загиблі саджанці, чиє коріння зберігало форму горщика, в якому їх було придбано.

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Натомість, обираючи осіннє садіння, ви забезпечуєте рослинам значно кращий старт у вашому саду. Ґрунт залишається достатньо теплим і вологим, що дозволяє корінню проростати вглиб і отримувати необхідні поживні речовини та воду. Прокинувшись рано навесні, рослини активно продовжують нарощувати кореневу систему, тож до моменту цвітіння вони вже мають міцну основу для підтримки та живлення цього процесу. І хоча рослини однаково потребуватимуть поливання, вони значно краще переноситимуть спеку та посуху.

Ось що варто посадити в жовтні, щоб наступного року ваш сад потопав у квітах.

Півонії

Півонії / © Credits

Жовтень — ідеальний час для садіння півоній, оскільки рослина спрямовує енергію на розвиток кореневої системи, а не стебел, що забезпечує міцну основу для активного росту наступної весни.

Осінь також є найкращим часом для заготівлі та продажу саджанців із відкритою кореневою системою (так званих «кореневищ»), що дозволяє придбати ці чудові рослини значно вигідніше. Просто посадіть кореневище так, щоб бруньки («вічка») були спрямовані вгору і розташовувалися не глибше 5 см від поверхні ґрунту, а потім добре полийте.

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Азалія

Азалія / © ТСН

Ще однією улюбленицею в нашому списку рослин для садіння в жовтні є азалія — один із найгарніших кущів для палісадника. Осінь створює ідеальні умови для того, щоб цей кущ добре прижився у вашому саду й наступного року вразив усіх своїм розкішним цвітінням. Скорочення світлового дня спонукає рослину нарощувати коріння, а не нові пагони, а рівномірна вологість ґрунту полегшує процес укорінення.

Азалії мають дуже поверхневу кореневу систему, через що вони вразливі до спеки та посухи, тому осіння посадка є особливо вдалим рішенням. Після висаджування обов’язково вкрийте ґрунт шаром мульчі завтовшки близько 5 см; це захистить землю від перепадів температур і запобігатиме виштовхуванню поверхневого коріння з ґрунту внаслідок зимових циклів замерзання й відтавання. Для мульчування чудово підійде соснова кора. Повністю натуральна соснова мульча забезпечує азаліям кисле середовище, яке вони так люблять.

Гліцинія

Гліцинія / © ТСН

Після висаджування гліцинія потребує регулярного поливання, щоб легше перенести стрес від пересадження; садіння восени позбавить вас необхідності годинами боротися з пересиханням ґрунту. Крім того, восени рослина спрямовує всі сили на розвиток підземної частини, тому вона значно швидше сформує потужну кореневу систему, ніж за весняного садіння.

Ці чудові виткі рослини відомі тим, що зазвичай довго «розгойдуються» перед початком цвітіння. Купуючи їх восени, ви можете дозволити собі дорослішу рослину, яка зацвіте швидше. Гліцинія — одна з найкращих багаторічних рослин для осіннього садіння; оселивши її у своєму саду, ви зможете милуватися її цвітінням протягом багатьох десятиліть.

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Аліуми (декоративна цибуля)

Аліуми

Аліуми — чудове доповнення для будь-якого квітника та одні з найкращих цибулинних рослин, які можна посадити восени за принципом «посадив і забув». Жовтень — ідеальний час для висаджування цибулин аліуму в ґрунт. Існують сорти, що квітнуть від травня й протягом усього літа — від мініатюрних суцвіть-«барабанних паличок» Allium sphaerocephalon до ефектних величезних куль Allium Globemaster (для зон морозостійкості 3–9).

Аліуми — це простий і недорогий спосіб додати барв вашому саду на довгі роки; ці рослини фактично ростуть самі собою. Просто заглибте цибулини (гострим кінцем догори) на глибину, що вдвоє-вчетверо перевищує їхню висоту, і чекайте на цвітіння наступного року. Якщо ґрунт уже вологий від осінніх дощів, їх навіть не потрібно додатково поливати після садіння.

Деревій

Деревій / © Credits

Деревій (*Achillea*) — надзвичайно витривала рослина, що заслуговує на місце в кожному саду. За осіннього садіння (у зонах 4–9) він швидко вкорінюється в ще теплому ґрунті. Поки земля не промерзла повністю, ріст коренів триває навіть узимку, тож із настанням тепла рослина активно випускає ажурне листя, схоже на папороть, і пласкі суцвіття, багаті на нектар для комах-запилювачів. Результат буде значно кращим, ніж якби ви висадили цю рослину навесні. Деревій полюбляє ґрунти з гарним дренажем. Хоча після садіння його варто полити, щоб ущільнити землю навколо коренів, а в посушливу погоду — забезпечити додаткове поливання, загалом ця витривала рослина здатна успішно перезимувати завдяки природній волозі.

Перовскія

Перовскія / © Credits

Ця неймовірно посухостійка красуня стрімко набуває популярності. Вона належить до тих ефектних акцентних рослин, які обожнюють ландшафтні дизайнери, але які до снаги виростити будь-кому. Осінь — чудовий час для висаджування перовскії: оскільки рослині не потрібно витрачати сили на утворення красивих блакитних суцвіть-колосків, вона спрямовує всю енергію на розвиток потужної кореневої системи. Проте є одне застереження: висока посухостійкість має й зворотний бік — ця рослина категорично не переносить застоювання води біля коріння. Тому, якщо на вашій ділянці важкий глинистий ґрунт, що довго залишається вологим на зиму, краще зачекати до весни.

Якщо залишити стебла перовскія на зиму й замульчувати ґрунт навколо нової рослини гравієм (це допоможе зберегти кореневу шийку сухою), вона краще приживеться. Для цього ідеально підійде дрібний гравій: дрібні камінці з часом природним чином заглибляться в ґрунт, забезпечуючи рослині необхідний їй гарний дренаж.

Посадіть усі ці популярні багаторічники восени — і наступного року отримаєте міцні, здорові рослини, що потішать вас пишною зеленню та яскравим цвітінням. Висадження цих квітів восени дозволить скоротити час на поливання наступного літа (хоча поливати їх усе ж доведеться!) і заощадити кошти. Тож, якщо ви мрієте про сад із надійною основою з рослин, що стабільно дарують барви з року в рік, скористайтеся жовтневим періодом для садіння та забезпечте собі гарний старт до літнього сезону.

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