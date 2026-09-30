Капуста не зів’яне до весни: як правильно зберігати овоч

Капуста

Реклама

Білокачанна капуста може пролежати всю зиму, залишаючись хрусткою і соковитою. Важливо не лише обрати відповідний сорт, а ще й правильно підготувати її до зберігання. Значення мають час збирання врожаю, стан качанів, температура та вологість у приміщенні.

Де і як краще тримати капусту взимку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Яку капусту краще залишати на зиму

Для тривалого зберігання найкраще підходять пізньостиглі сорти білокачанної капусти, бо мають щільні качани та краще переносять тривале зберігання. Ранні і соковиті сорти не призначені для тривалого зберігання, а тому їх краще використати першими.

Реклама

Для зимових запасів варто обирати качани:

щільні та тверді;

без тріщин;

без слідів гнилі чи плісняви;

без значних механічних пошкоджень;

без ознак хвороб і шкідників.

Збирати капусту для тривалого зберігання бажано в суху погоду. Після збирання з качанів прибирають лише пошкоджене або підгниле листя. Водночас кілька сухих зовнішніх листків краще залишити, бо вони захищатимуть капусту від пересихання та механічних пошкоджень. Капусту перед зберіганням варто добре просушити.

Для тривалого зберігання капусті потрібне прохолодне, темне та добре вентильоване приміщення. Важливо уникати різких перепадів температури. Надмірне тепло сприятиме в’яненню та псуванню качанів, а надмірна вологість — появі гнилі. Приміщення також варто регулярно провітрювати

Як зберігати капусту в погребі

Погріб або підвал — один із найзручніших варіантів для тривалого зберігання капусти. Качани можна розкласти на полицях або стелажах в один ряд. Важливо, щоб вони не лежали впритул один до одного — між ними має циркулювати повітря.

Реклама

Ще один спосіб — підвісити капусту за качан. Для цього залишають довший шматок качана разом із коренем, якщо він є. Качани підвішують так, щоб вони не торкалися один одного. Цей спосіб зручний тим, що кожен качан добре провітрюється, а за появи гнилі його легко помітити.

Як зберігати капусту в ящиках

Капусту можна складати в дерев’яні або пластикові ящики: викладають одним або кількома шарами, але не варто занадто щільно їх утрамбовувати. Між овочами має залишатися простір для циркуляції повітря.

Ящики краще поставити на піддон або полицю, а не безпосередньо на бетонну чи земляну підлогу. Це допоможе захистити капусту від зайвої вологи та холоду.

Як зберігати капусту в піску

Для зберігання капусти можна використовувати пісок. Він має бути чистим, без сторонніх домішок, а ємність — сухою.

Реклама

Качани викладають у ящик і пересипають чистим сухим піском. Важливо, аби середовище не було вологим, бо це підвищує ризик появи гнилі.

Як зберігати капусту в квартирі

Якщо погреба немає, зберегти невелику кількість капусти можна й у квартирі. Найкраще місце — утеплений балкон або лоджія, де взимку температура залишається прохолодною, але не опускається до небезпечного для овочів мінуса.

Качани можна загорнути в папір і скласти в коробку або ящик. Не варто використовувати герметичні поліетиленові пакети: всередині накопичуватиметься конденсат, через що капуста може швидко загнити.

Чого не варто робити

Є кілька помилок, які можуть швидко зіпсувати весь запас. Не варто закладати на зберігання пошкоджені качани; щільно загортати в герметичний поліетилен; складати овочі мокрими або ж тримати біля батарей та інших джерел тепла;

Особливо важливо не залишати підгнилий качан поруч зі здоровими — проблема може швидко поширитися на інші овочі.

Перші ознаки псування капусти — неприємний запах, мокрі плями, потемніння листя, слизька поверхня або пліснява.Такий качан потрібно одразу відокремити від інших і не залишати в загальній тарі.

Як повідомлялося, ми писали про те, як правильно зберігати моркву.

Новини партнерів

Новини партнерів